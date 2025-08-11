189 años de historia y compromiso

Hoy celebramos 189 años del nacimiento de nuestro querido Partido Nacional. No es solo una fecha en el calendario, es la reafirmación de una historia forjada en raíces profundas, en la defensa de la libertad y el respeto por las leyes.

Desde su origen, el Partido Nacional ha tenido una premisa clara: priorizar siempre al País por encima de cualquier interés particular. Esa vocación de servicio, ese sentido de pertenencia, es lo que nos ha permitido atravesar las distintas etapas de nuestra historia con la frente en alto, asumiendo las responsabilidades que el momento demandaba.

Ser blanco no es una cuestión pasajera. Es una elección que nace del corazón y se sostiene con la razón. Es compromiso, responsabilidad y pasión. Es entender que heredamos un camino que debemos continuar, no solo con memoria, sino con acción.

- Advertisement -

Hoy, más que nunca, sabemos que el futuro se construye honrando nuestro pasado y trabajando con firmeza en el presente. Porque ser blanco es servir a la Patria todos los días.