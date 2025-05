15 de mayo de 1915… 110 años después: ¡Gloria al «Trico» naranjero!

- espacio publicitario -

Ahí están: el Ing. José «Pepe» Cano, Francisco «Aco» Cano, Omar «Gogo» Feris.

Es como decir, Nacional. Es que es Nacional. Ahí están.

—En Nacional no faltan evocaciones. Se encolumnan inevitablemente, sobre todo en estos días previos y en este 15 de mayo más que nunca, cuando la entidad «naranjera» llega a los 110 años de vida social y deportiva.

Para la Comisión Directiva que lidera Matías Montanari, no es una fecha menos que saliente en el tiempo, porque coincide con toda una serie de situaciones a favor.

Por ejemplo, la búsqueda de un mejor perfil del gimnasio, con piso flotante. En el escenario del fútbol, los mejoramientos en áreas puntuales, desde los gabinetes higiénicos al vestuario para los árbitros, pasando ya desde hace un tiempo por la cancha de sintético y la barbacoa.

Cuando en Nacional se invoca a «El gigante del Cerro», la realidad es también la que se pronuncia. La que genera sus propios elementos de juicio, para que este presente certifique la opción del mañana.

Pero con este Nacional Fútbol Club que hoy llega a los 110 años de existencia (lejano 1915…), otro hecho deportivo establece su diáfana elocuencia: Nacional es uno de los mejores 32 equipos de la Organización del Fútbol del Interior, y no por nada milita en la Divisional «A», luego del ascenso consumado en el 2024. Nacional fue campeón de la Divisional «B».

LA RENOVACIÓN DE LOS TIEMPOS

En Nacional no archivan de la memoria aquel noviembre de 2010, cuando fue Campeón Salteño, 42 años después. Tampoco el 2015, en que volvió a reinar.

Igualmente este fluir de los últimos meses, con dos copas a cuenta de esa vitrina que también va escribiendo su propia historia.

De última, la Copa Amateur OFI-AUF, y en el horizonte inmediato, el fin de avanzar a la segunda fase del Torneo de Clubes.

Nacional no solo es el ámbito que cobija el espíritu de sus jugadores matriculados. También abre sus puertas con el dictado de la generosidad, «a las escuelas y al liceo del barrio, que los sentimos como propios, porque definitivamente lo son».

Nacional es el rumbo paralelo: la cuestión deportiva y la cuestión social. Fue descubriendo alboradas permanentes, que enriquecen su frondosa historia, mientras los sentimientos no dejan de acunarse en cada tricolor.

De sentires, de compromisos, de creaciones.

En su tiempo. El de su mismísima y fecunda proyección.

—ELEAZAR JOSÉ SILVA—

«Hay que desterrar la palabra excusa»

«Cuando algo no nos gusta y que es injusto con nuestro club, lo tenemos que decir. Siempre lo diremos. Porque es una manera de defender a Nacional. Nosotros como dirigentes, tenemos la obligación de hacerlo».

—Que al paso del tiempo, FRANCISCO «Aco» CANO se ha transformado en referente de Nacional, sin el menor indicio para la duda. Porque además, fue abrazando el rol de dirigente hasta situarse en el cargo mayor.

Fue presidente en los años 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022.

El «Aco» bien sabe de qué se trata la causa. Es incondicional parte de ella, mientras que un pensamiento suyo vale la pena compartirlo, «porque en este año, la apuesta es concreta en el área deportiva a nivel del plantel de Primera División. Y en algo quedamos de acuerdo y todos lo entendieron: hay que desterrar la palabra excusa. Si algo contrario a nuestras posibilidades ocurre, recurramos a la autocrítica. Ser mejores a partir de nosotros y no pensar en la traslación de culpa. Si la culpa es de uno, entonces corrijamos. No hay mejor camino que ese».

Las formativas del básquetbol Este es menú para todos los gustos

A la Liga Salteña de Básquetbol no le falta continuidad en materia de básquetbol formativo. El calendario estructurado y desde EL PUEBLO, una manera de saber. No queda menos que pensar: un menú para todos los gustos.



