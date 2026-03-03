15.45 y a las 19 horas, de los juveniles a los mayores: Para el presidente de la Liga,»con Paysandú nos entendemos»

Hoy martes será el día en que desde la Organización del Fútbol del Interior se revele oficialmente los horarios de los partidos entre Salto y Paysandú en juveniles Sub 18 y mayores, para definir el domingo en el Parque Dickinson quienes serán los campeones en cada caso. De todas maneras en la víspera el ajuste-acuerdo quedó planteado entre los presidentes de la Liga Salteña, Luis Alberto Arreseigor y el de Paysandú, Nelson Manzor. En el caso de los mayores, la hora pactada: 19 horas. Pero si de los juveniles se trata, una doble opción

llegó la superficie: o jugar antes de los mayores o después. «Con Paysandú nos entendemos», al decir de Arreseigor, y en función de ello, los sanduceros aceptaron jugar en Sub 18 a partir de las 15.45′. Si no fuese así, la Sub 18 tendría que afrontar su juego a las 22.15′. Hay que tener en cuenta que en caso de empate en puntos y en diferencia de goles, se afrontará un tiempo suplementario de 30 minutos y en caso de prolongación de empate, decidirán los penales. Que la Sub 18 juegue a primera hora, implica un paso a favor. Caso contrario si disputasen su partido a segunda hora, el riesgo potencial: que una vez que finalicen los mayores, un sostenido porcentaje de aficionados baje el martillo y se vaya del estadio. Así de simple.

Niños entre 6 y 12 años también pagan: 100 pesos

Los restantes aspectos vinculados a la organización del partido, están virtualmente resueltos. Las entradas anticipadas fueron fijadas en 250 pesos y en boleterías del Dickinson el monto será de 300 pesos. A su vez, los menores pagarán entrada. De 6 a 12 años, 100 pesos. Para tener en cuenta: a partir de mañana en la Liga Salteña, se habilitará la venta de entradas anticipadas en el horario de 17 a 21 horas. Miércoles, jueves y viernes. En la próxima jornada en tanto, el Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior, se expedirá en torno a la terna que controlará el segundo juego final, después del 1 a 1 en tierra sanducera. El notorio dominio de Salto en los últimos años a nivel del Campeonato del Litoral Norte. El arribo otra vez a una instancia de definición, con Rony Costa en la Dirección Técnica. A su vez, Salto fue Campeón del Interior por última vez en el 2020, en tanto un año antes la conquista fue a manos de Paysandú, con Carlos Fernando Cabillón en el control.

- espacio publicitario -

Tabárez y Arbiza en sanidad… pero la vía está libre para jugar

Los cinco días hábiles de la semana, marcados en el calendario de los entrenamientos para que Salto ajuste más que nunca el funcionamiento, con la mira puesta en el juego del domingo ante Paysandú. Tras el juego inicial, dos jugadores que reportaron dolencias físicas: Nicolás Arbiza y Paolo Tabáres (foto). Los dos permanecen en sanidad, pero ya hoy surgirán las primeras señales concretas de evolución, por lo que todo hace suponer que la vía está libre para que ambos sean titulares en el partido de vuelta. A esta altura de las definiciones, Rony Costa no tomará riesgos: la sesión de fútbol con dosificada exigencia. Si todo transcurre normalmente, todo apunta a que el DT no introduzca variaciones. Por lo tanto desde ya, el apuntalamiento a partir de Fernando Nicolás Sánchez; Juan Gabriel De los Santos, Junior Rodríguez, Richard Eduardo Rodríguez, Oscar Nicolás Cáceres; Ricardo Javier Gómez, Matías Batista, Paolo Tabárez, Ariel Rivero; Javier Vargas y Nicolás Arbiza.

«Los que debimos ganar fuimos nosotros»

El partido ante Paysandú. La contención del penal de Nicolás Sánchez a los 38′ del segundo tiempo. Una manera de sostener el empate y el invicto. Sobre 7 partidos jugados, la selección «naranjera» nunca perdió. Trago a favor. No por nada llega a esta secuencia de definición. El reparto de puntos en la «Heroica» y la proa al juego desquite. Pero Rony Guzmán Costa no archiva lo que pasó. Evaluación del hecho y una certeza por sobre todas: «los que debimos ganar fuimos nosotros. Les creamos trece situaciones ofensivas y lo de Paysandú fue mínimo en materia ofensiva. Salto nunca dejó de intentar ser protagonista y en varios pasajes lo fue. Ahora la situación es otra, porque el primer resultado está planteado. Entonces la obligación que rige es la de ganar, no hay otra. Para nada se trata de disminuir a Paysandú, para nada. Le convirtieron de última, cuatro goles a Rivera en las semifinales. En todo partido hay que tomar precauciones. El fútbol también se trata de eso».

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/sona