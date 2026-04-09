13.710 vacunos ofrece Plaza Rural entre jueves y viernes

Este jueves 9 y viernes 10 de abril en el Hotel Cottage, Plaza Rural vuelve a ofrecer una gran oferta en volumen y calidad, con la financiación del Banco de la República. Son 13.710 vacunos los que integran la oferta Plaza Rural en el Remate 320. Con transmisión a través de Campo TV o por streaming en nuestra página de Instagram, Facebook, Youtube y a través de la web www.plazarural.com.uy.

Los lotes ya se pueden ver en la web para observar, analizar los datos y realizar preofertas. Además, para esta edición, en el marco de su Aniversario 25, Plaza Rural presenta el “SORTEO DE ORO”, una acción especial que premiará la confianza de quienes operan en Plaza Rural. Se sortearán DOS AUTOS ELÉCTRICOS 0KM de la marca BYD: uno para un comprador y otro para un vendedor. Participarán únicamente todos aquellos clientes que concreten negocios a lo largo del año en los diferentes remates de Plaza Rural.

Oferta de Plaza

Jueves 9 desde la hora 9: 4.615 terneros (68 lotes); 63 más de 1 año enteros (1 lote); 1.542 novillos de 1 a 2 años (19 lotes); 581 novillos de 2 a 3 años (11 lotes); 245 novillos de más de 3 años (4 lotes); 55 holandos (1 lote); 519 vacas de invernada (12 lotes) y 334 piezas de cría (7 lotes).

Viernes 10 desde la hora 9: 2.080 terneras (32 lotes); 550 terneros y terneras (13 lotes); 874 vaquillonas de 1 a 2 años (14 lotes); 290 vaquillonas de más de 2 años (5 lotes); 786 vientres preñados (14 lotes) y 1.176 vientres entorados (19 lotes).

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Condiciones

Los compradores disponen de 90 a 120 días libres de intereses para el pago.

Para los vientres, el plazo puede ser de hasta 180 días para quienes cuenten con el crédito ya concedido por el Banco de la República. El BROU, que administra los negocios, puede conceder mayores créditos, que llegan hasta cuatro años, de acuerdo con las categorías del lote que se adquiere. Consulte con los escritorios de Plaza Rural cómo disponer del CRÉDITO PLUS o acceder al FIDEICOMISO EXPRESS del BROU de hasta U$S 70.000. Está disponible el Fideicomiso Ganadero Plaza Rural, cuyas condiciones pueden conocerse en diálogo con cualquiera de los escritorios integrantes del consorcio.

Está vigente el «Ganado protegido», que brinda beneficios para quien vende, como especialmente para quien compra.

Mediante la Preoferta, los interesados pueden gozar de beneficios en descuentos en la compra. Para ello deberán realizar su planteo con antelación a la entrada del lote para ser rematado.

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