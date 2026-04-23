1-0: Barcelona que ganó y el Getafe de un salteño también

En la continuidad de la etapa en el fútbol de la Primera División de España, se disputaron ayer tres partidos. Con un único gol de penal de Lamine Yamal, Barcelona venció por 1-0 a Celta, mantiene la distancia de 9 puntos en la cima y acaricia un nuevo título liguero. Lamine anotó y se retiró lesionado. Ronald Araujo no tuvo minutos en los culés y Matías Vecino tampoco jugó para los gallegos.



Gran triunfo de Elche de atrás sobre Atlético Madrid (suplentes) por 3 a 2 para salir momentáneamente de la zona de descenso. Los colchoneros vienen de perder la final de Copa del Rey, jugaron más de una hora con 10 hombres y es la cuarta derrota al hilo en La Liga. Álvaro Rodríguez entró a los 67′ para los vencedores

Getafe viajó a San Sebastián, doblegó a Real Sociedad por 1 a 0 y quiere sacar boletos para jugar una copa internacional. Sebastián Boselli, el salteño Mauro Arambarri y Martín Satriano titulares en los azulones.

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Cizaña FC tiene mando

«Trabajo, compromiso y corazón», señalan a voces compartidas desde CIZAÑA FÚTBOL CLUB, quien en la edición 2025 en la Liga de las Colonias Agrarias, alcanzó el vicecampeonato. Más allá de ese pasado válido, Cizaña no se doblega con la mira puesta en el futuro que va llegando, mientras que el anuncio no faltó a la hora de resolver la composición del Cuerpo Técnico, el que será liderado por ANDRÉS MOREIRA. A su vez Renzo Cattaneo accede a la condición de Ayudante Técnico.

¿Una «Autoproclamación Cuestionada»?: ¡Qué lío gordo, Paysandú!



Un bloque de 13 clubes (que representan más de la mitad de los 25 integrantes de la Liga) ha denunciado ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que Nelson Manzor se autoproclamó presidente por sexta vez de forma irregular, ignorando incluso que la Comisión Electoral había declarado nula la asamblea de elección. El problema central radica en los estatutos, de acuerdo al apunte de los colegas sanduceros. Existen tres versiones del estatuto. La denuncia sostiene que se utilizó una versión con modificaciones no registradas ante el MEC para favorecer la votación de Manzor. Se aplicaron criterios de votación (votos dobles o medios votos) basados en normas que legalmente no existen por no estar inscriptas.

LAS ACCIONES DESDE LOS CLUBES

1. Vía Administrativa: Denuncia ante el MEC, que ya dio un plazo de 10 días a las actuales autoridades para responder.

2. Vía Judicial: Presentarán un Recurso de Amparo para evitar sanciones o la desafiliación por negarse a jugar mientras no se aclare la situación.

3. Paralización: Los clubes desconocen a las autoridades y solicitan que no se fijen partidos.

LOS POSIBLES ESCENARIOS

Intervención: El MEC podría nombrar un interventor para ordenar la institución, lo que detendría la actividad deportiva por el resto del año (unos 6 o 7 meses). Nueva Asamblea: Realizar nuevas elecciones bajo el estatuto que sí está vigente y registrado. Ruptura: Si no hay solución, los 13 clubes evalúan la posibilidad de fundar una nueva liga. En resumen:El fútbol en Paysandú capital corre el riesgo de quedar paralizado durante todo el 2026 debido a una fuerte disputa legal sobre la legitimidad de sus autoridades y la validez de sus reglamentos.

El Colegio de árbitros designó para la 13ª fecha del Torneo Apertura: Cerro Largo y Racing con Tejera como juez

Las tres fechas finales a nivel del Campeonato Apertura de Primera División. Racing en la punta con cuatro de ventaja y en la etapa que viene será visitante ante Cerro Largo. En la penúltima con Troque en el Parque Osvaldo Roberto y de última ante Central Español en el Parque Palermo. El árbitro designado es Gustavo Tejera, mientras Nacional-Danubio con Mathías De Armas y en el caso de Wanderers-Peñarol, Leodán González.

🗓️ Partido a partido

📅 Viernes

Hora Partido Estadio Árbitro VAR 19:30 MC Torque vs Boston River Estadio Charrúa Leandro Lasso Javier Feres

📅 Sábado

Hora Partido Estadio Árbitro VAR 12:00 Juventud vs Liverpool Parque Artigas Hernán Heras Andrés Cunha 15:30 Deportivo Maldonado vs Albion Domingo Burgueño Miguel Javier Burgos Christian Ferreyra 19:00 Nacional vs Danubio Gran Parque Central Mathías De Armas Antonio García

📅 Domingo

Hora Partido Estadio Árbitro VAR 10:00 Central Español vs Cerro Parque Palermo Esteban Ostojich Andrés Matonte 15:30 Cerro Largo vs Racing Estadio Ubilla Gustavo Tejera Jonathan Fuentes 19:00 Wanderers vs Peñarol Estadio Centenario Leodán González Daniel Rodríguez

📅 Lunes

Hora Partido Estadio Árbitro VAR 19:30 Defensor Sporting vs Progreso Estadio Franzini Augusto Olmos Yimmy Álvarez

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