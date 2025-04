🗣️ Alejandro Irigoyen, el DT de Universitario con EL PUEBLO

🧠 «Hay que dejar de poner excusas»

—¿Cómo vienen?

«Como queremos venir en todo este tiempo previo. Hablo de entrenar a conciencia, de ir moldeando las piezas y que el equipo se vaya resolviendo en su integración. Cuando se es parte de una pretemporada, los técnicos buscamos ese fin».

—De repente en Universitario cuesta menos, por eso de la base que se prolonga.

«Eso es verdad. Si uno piensa en los jugadores que siguen y los que llegaron, llega a la conclusión que la base se sostiene. Sostener la base, cuando se tiene calidad y compromiso individual, yo creo que es lo mejor que puede pasar».

—Al fin de cuentas, la respuesta siempre es del jugador.

«Por aquello de que el jugador es el que decide. Así tenga noventa minutos o veinte minutos para jugar. Los tiempos deben ser aprovechados. El jugador debe entender que por algo es parte de un partido de 90 minutos o el técnico recurre a él faltando pocos minutos.

Con la barra (alusión al plantel de Universitario), son temas que hablamos. El enfoque no falta. Siempre les digo lo mismo: esto no pasa por cuestiones humanas, este es un tema de rendimiento, de aptitud, de suma para el equipo. El que juega no es por macanudo, es porque juega bien y tiene criterio de respuesta».

—Sucede que en el fútbol como en la vida, siempre habrá algún «pero» a mano…

«Bueno… hay que dejar de poner excusas. Se es o no se es. Pero no que la culpa la tuvo el otro. Si la autocrítica no existe, es imposible levantar vuelo. Universitario nos crea una responsabilidad. No renunciamos a la obligación de ganar, porque la tenemos».

🔥 Universitario y la exigencia de siempre

Con Alejandro Irigoyen, siempre es posible elevar la vara del enfoque. Porque le mete la gambeta a las cuestiones tácticas, cuando hace primar factores-conceptos, que enraízan un fin.

Por eso, apunta a los fabricantes de excusas o a esa traslación de culpas tan adheridas al tiempo de los desencuentros.

Pero claro, que está su Universitario. Porque es el DT por segundo año consecutivo y porque en el 2024 terminó como Campeón Salteño.

Remarcará que las consecuencias a favor de un resultado, «nunca son personales y más bien, parte de ese todo que buscamos. Tengo un plantel de casi 30 jugadores. El año pasado, yo diría que todos tuvieron minutos. Este Universitario 2025 está balanceado, por aquellos de más años con algunos menos expertos. La mezcla no viene mal, si el producto suena a favor.

A dos semanas del debut en la Copa del Interior… ¡claro que el equipo titular está casi armado! No lo digo públicamente por aquello de que no hay que desalentar ninguna expectativa individual, pero lo tengo armado. La única ausencia será la de Richard Rodríguez, mientras que Alexander Píriz viene de un desgarro. Tenemos reintegros válidos como en el caso de Jonathan Jorge… ¿o voy a descubrir la influencia de un jugador como él?

Es una serie dura, complicada. En el fútbol de hoy, escasean los que te regalan alguna ventaja. Si hay una ventaja, que aprovechemos nosotros, pero a la hora de crear y decidir, que nos valgamos por nosotros mismos. Por la propuesta que tenemos que defender, porque es la nuestra.

🏆 Universitario, el de esa persistencia en el tiempo

En la década pasada, cuatro veces Campeón Salteño.

El 8 de diciembre de 2024, Campeón Salteño…

y fue Campeón del Interior también.

Entonces, ¿cómo esquivar la obligación de ganar?

La que no falta. La que está.

🏠 El estreno en casa

Universitario está incluido en la Serie «A» de la Copa de OFI. Debutará como local frente a Estudiantes de Tacuarembó.

En la segunda fecha vuelve a ser local y en la tercera el duelo como visitante, pero jugando en Salto frente a Nacional. Nada más atendible que repasar ese partido a partido, con los rojos también.

📋 SERIE «A» 1. Universitario 2. Estudiantes de Tacuarembó 3. Estudiantil Sanducero 4. Nacional de Salto

📅 Calendario de partidos

📆 Fecha 🥅 Partidos 1ª fecha Universitario vs. Estudiantes Estudiantil vs. Nacional 2ª fecha Estudiantes vs. Nacional Universitario vs. Estudiantil 3ª fecha Estudiantil vs. Estudiantes Nacional vs. Universitario 4ª fecha Nacional vs. Estudiantil Estudiantes vs. Universitario 5ª fecha Estudiantes vs. Estudiantil Universitario vs. Nacional 6ª fecha Estudiantil vs. Universitario Nacional vs. Estudiantes

🏅 …y la noche en que este Salto Campeón no dejará de volver!

La foto de portada del diario EL PUEBLO, en aquel mes de marzo de 1995, cuando Salto alcanzaba la condición de Campeón del Litoral, tras el mano a mano final ante Artigas.

Fue en verdad, el último Salto que se impuso en el Litoral «de los de antes»… y antes de desmembrarse (penosamente) la vieja confederación.

El 1 a 1 en Artigas y el 1 a 0 en el Parque Dickinson, fecundaron la gloria alcanzada por el seleccionado que orientó el tacuaremboense Gustavo Ferraz.

En la edición de 1994, Salto había resultado vicecampeón y tanto en una edición como en otra a nivel del Torneo del Interior, fue segundo.

La toma gráfica de EL PUEBLO incluyendo a Rubén Eduardo Torrens, Juan Gordillo y Eduardo Esteban Kniasev.

Los años en que el combinado incluía a Salto TV Cablecolor como sponsor.

Hoy sábado en el Parque Dickinson, antes del juego de Salto y Colonia en categoría Sub 18, el reconocimiento de la Liga Salteña de Fútbol no faltará para aquel consagrado plantel.

Medallas que evocarán la inolvidable consagración.

Ese Salto de Ferraz y el «Profe» Horacio Bordagaray, el que despegó en el juego final, integrando a:

Carlos Rodríguez Carvalho,

Gerardo Volpi,

Álvaro Fabricio Da Rosa,

Gustavo Daniel Guglielmone,

Rubén Eduardo Torrens,

Eduardo Kniasev,

Pablo Quiñones,

Julio César Araújo,

Sergio Daniel Ferreira,

Emanuel Priario,

Juan Gordillo.

Tributo a aquel rey…