Zafra de terneros y mercado ganadero en un muy buen momento

En diálogo con Actualidad Agropecuaria, Otto Fernández Nyström destacó el momento que atraviesa la actividad: “Venimos con una zafra de terneros muy buena a nivel país, con ventas ágiles, mucha demanda y valores firmes. Además, el clima en estos últimos días ha acompañado, sobre todo en el sur, donde las lluvias cambiaron totalmente el panorama de los campos”.

En ese sentido, remarcó que la recuperación forrajera juega un rol clave: “Hoy vemos campos que han explotado en producción, con una base importante de nitrógeno acumulada de la seca. Eso genera condiciones muy favorables para encarar el invierno y, sin duda, influye en la dinámica del mercado”.

El consignatario fue claro: “Hoy estamos con un mercado firme, con tendencia al alza. Hay escasez de oferta tanto en reposición como en ganado gordo, y la demanda sigue siendo muy importante”.

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Y agregó: “Con la mejora en las pasturas es probable que haya más retención de ganado buscando agregar kilos, lo que puede acentuar esa falta de oferta. A nivel internacional, las señales también son positivas, lo que ayuda a sostener los valores”.

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