Ternerazo en Don Tito: más de 2.800 vacunos a US$ 655 de promedio

El pasado sábado, en el local Don Tito, se vivió una verdadera fiesta con una nueva edición del clásico “Ternerazo”, organizado por la firma Valdés & Cia. Más de 2.500 terneros y terneras pasaron por pista en un remate que volvió a confirmar su vigencia y convocatoria.

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Alejandro “Nano” Núñez, martillero de la firma, destacó: “Fue un remate muy intenso, con mucho trabajo previo, pero logramos hacerlo ágil. Tradicionalmente era una actividad que podía extenderse desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, y hoy lo concretamos en apenas tres horas y media, colocando casi 2.800 cabezas”, destacó.

Núñez remarcó la firmeza del mercado y la calidad sobresaliente de la oferta: “Las terneradas fueron excepcionales. Es el resultado de un muy buen año forrajero en el norte, con animales bien criados, con mucha leche, buena genética y gran desarrollo. Prácticamente no hubo terneros livianos; la mayoría se ubicó entre 140 y 180 kilos, lo que habla del nivel presentado”.

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En cuanto a los valores, los resultados acompañaron: los terneros promediaron 681 dólares, con máximos de hasta 841 dólares, mientras que las hembras promediaron 602 dólares, con picos de 820 dólares y el promedio general fue de 655 dólares. “No hay misterios, los valores tienen su fundamento en la calidad. Los mejores lotes, con genética y volumen, fueron los que marcaron los máximos”, explicó.

Otro aspecto destacado fue el trabajo de clasificación previo: “Es un valor agregado clave. Buscamos lotes homogéneos, bien armados, pensando en el comprador que necesita uniformidad para su sistema productivo. Eso se refleja en la pista y en la agilidad del remate”.

El evento también contó con una importante concurrencia de público, algo que no siempre ocurre en tiempos de virtualidad: “El local estuvo prácticamente lleno, y los teléfonos también trabajaron muy bien. Eso demuestra que el Ternerazo sigue siendo una cita especial”.

De cara a lo que viene, Núñez adelantó una nueva actividad en el marco del consorcio Lote 21, los días jueves 16 y viernes 17 en Mercedes, con más de 3.850 vacunos en oferta de Valdés.

“Habrá ganados de todo el norte del país: terneros, terneras, vientres preñados, novillos y vacas de invernada. Además, se destaca una venta especial de la estancia La Iluminada, con más de 2.400 terneros y terneras de una sola marca, con fuerte base genética Aberdeen Angus”, señaló.

Finalmente, subrayó el momento del mercado: “Este es el momento de vender la producción. La zafra está concentrada en el ternero y la ternera, con una demanda firme y valores que respaldan el negocio”.

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