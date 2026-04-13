Siniestros!!! varios lesionados y un positivo en espirometría

La Policía intervino en cuatro siniestros de tránsito en Salto, dejando un saldo de varias personas lesionadas, vehículos incautados y un detenido.



Durante la víspera se registraron cuatro siniestros de tránsito en distintos puntos de la ciudad de Salto, con varias personas lesionadas y actuaciones policiales e inspectivas.

Uno de los hechos ocurrió en la intersección de calle 3 y Aparicio Saravia, donde una mujer de 45 años que conducía un Peugeot 206 perdió el dominio del vehículo e impactó contra el alcantarillado. Fue asistida por emergencia médica, sin presentar lesiones, aunque igualmente fue trasladada a un centro asistencial. El vehículo fue incautado debido a que la conductora no contaba con documentación habilitante.

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En otro incidente, en calles Guaraní y Zorrilla de San Martín, una motociclista de 39 años resultó politraumatizada y con amnesia tras colisionar con una camioneta que se dio a la fuga. Posteriormente, la Policía logró ubicar el vehículo, una VW Saveiro, y a su conductor, quien arrojó resultado positivo en la prueba de espirometría. Se procedió a la incautación del vehículo y se dio intervención a Fiscalía.

También se registró un siniestro en la intersección de Diego Lamas y Osimani y Llerena, donde una mujer de 58 años que circulaba en moto colisionó con un taxi. La conductora resultó con traumatismo en un miembro inferior, sin pérdida de conocimiento.

Finalmente, en calles 19 de Abril y Joaquín Suárez, una joven de 29 años resultó con politraumatismos leves tras impactar con una camioneta.

En todos los casos intervino la Brigada Departamental de Tránsito, trabajando en las actuaciones correspondientes.

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