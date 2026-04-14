Siete carreras disputadas el domingo

Excelente marco de público en el hipódromo de Salto

Una excelente jornada hípica se vivió el pasado domingo en el Hipódromo de Salto, donde se disputaron un total de siete carreras bajo la organización del Jockey Club de nuestro departamento. Con un gran marco de público y la participación de destacados exponentes de toda la región, el escenario volvió a lucirse a la altura de las circunstancias.

El hipódromo se vistió de gala para una reunión que contó con un atractivo especial: la presencia de varios velocistas en pista, lo que generó un espectáculo dinámico y emocionante. Este condimento fue clave para convocar a una importante cantidad de aficionados, que no solo disfrutaron de las competencias, sino también de una muy agradable tarde de domingo.

La convocatoria respondió de gran manera, acompañada por servicios en crecimiento, entradas accesibles y la presencia de invitados especiales que jerarquizaron aún más la jornada. Todo esto conformó una verdadera fiesta hípica, en la que el Jockey Club volvió a demostrar su capacidad organizativa y dejó, una vez más, una imagen altamente positiva para la institución.

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