«Si la intención del gobierno es pelearse con la oposición y con los trabajadores, arrancan muy mal»

Entrevista a Mario Furtado, coordinador bancada Frente Amplio

El jueves se llegaba a la sesión de la Junta Departamental con un acuerdo entre las bancadas de Ediles oficialistas y opositores de votar la ampliación de la línea de crédito con el BROU, que fue lo que terminó pasando, tal como lo informara EL PUEBLO en su edición del sábado 19 de julio. Lo que enrareció el ambiente habría sido la conferencia de prensa realizada sobre las 11 de la mañana del mismo jueves por el Secretario General Walter Texeira Núñez y el Director de Hacienda Nicolás Irigoyen. Así lo manifestó a EL PUEBLO Mario Furtado, coordinador de bancada del Frente Amplio, quien profundizó lo que espera del relacionamiento con el gobierno en los próximos años.

– En la primera sesión de la Junta Departamental hubo un tema bastante complejo como fue la habilitación del crédito del Banco República al gobierno. La bancada del Frente Amplio votó pese a la crítica realizada a la gestión anterior. ¿Cómo piensa pararse el Frente Amplio ante este nuevo gobierno de acá en adelante?

– Sí, en la primera sesión tuvimos la solicitud, que es de orden cada vez que cambia el gobierno, más que nada se vota la autorización para usar esa línea de crédito durante los próximos cinco años. Lo habíamos planteado en bancada a los compañeros Ediles y había un acuerdo de votarla. En definitiva, fue lo que pasó a pesar de que se picó un poquito.

Creo que se picó por la conferencia de prensa que hubo en la mañana, eso no le gustó a los compañeros Ediles porque, si ya había acuerdo para votar, no era necesario hacer una conferencia de prensa para decir lo que era obvio, que era de orden, si bien dijeron que era más que nada porque si no iban a ejecutar la garantía. En definitiva, se podía haber obviado la conferencia en la mañana, que fue lo que puso un poco nerviosos a todos y de alguna manera fue lo que se vio en el plenario.

– ¿Qué es lo que se espera de aquí en adelante, tanto del gobierno como de la oposición?

– Como coordinador de bancada nos propusimos tener una bancada unida, que podamos votar todo de común acuerdo en la bancada, por eso el desafío es mantener la bancada unida porque estos años para atrás hubo muchas diferencias con los Ediles, sobre todo porque hoy tenemos a Raíces, que es un grupo fuerte que estuvo muy enfrentado con el ENFA y hoy estamos todos juntos, todos somos la bancada del Frente Amplio.

Esperamos que todo sea de común acuerdo porque de alguna manera tenemos que plantarnos fuertes frente a un gobierno que recién empieza y que ha mostrado ya algunas cosas. Lo que nos preocupa es un poco la soberbia demostrada por algunos Ediles y algunos directores, y que el gobierno también ha reflejado un poco esa intención, sobre todo cuando hasta el momento no ofreció diálogo a la oposición, si bien dicen que todos somos salteños, pero de fuerza política a fuerza política, la Coalición al Frente Amplio no le ha ofrecido diálogo, lo dice por los medios pero nunca llamaron al presidente para hablar sobre algunos temas.

Hubo algunas incorporaciones, gente que quedó trabajando y no hubo una comunicación, y además, por algunas cosas que estamos viendo, están enfrentados a los trabajadores luego de ganar las elecciones. Vimos a través de los medios que estaban de punta con el sindicato, como que venían por todos, es un poco lo que han mostrado estos últimos días. El sindicato ha intentado acercarse a conversar algunos temas y no ha tenido respuesta, son indicios que van a ser cinco años difíciles. Esto que uno ve, la soberbia, esa actitud desafiante de como que te invitan a pelear, están a tiempo de corregirlo y a lo mejor lo hacen.

– Hay Ediles del Frente Amplio que han manifestado su posicionamiento de no poner palos en la rueda al nuevo gobierno y dar gobernabilidad, ¿esta es la sensación que se respira en la bancada de Frente Amplio o se ve a un Frente Amplio más enfrentado al gobierno departamental?

– Sin lugar a dudas que si las cosas llegan como tienen que llegar, ya lo manifesté el otro día, que si llega alguna solicitud que sea para hacer cosas, sabemos el peso del endeudamiento de la intendencia que ha tenido estos últimos diez años.

Después del gobierno Fonticiella, la intendencia cayó sobre todo en el periodo 2010-2015 en una deuda muy grande, que cuando se fue, se fue de una manera que no fue la mejor, en los últimos meses se retuvo a los funcionarios las cuotas de los bancos y una cantidad de cosas que después no se volcó, eso generó un problema muy grande, de ahí arranca el peso del fideicomiso que tiene hoy para pagar. Nosotros planteamos que si llega alguna intención de refinanciar el fideicomiso o de hacer uno nuevo para hacer obras, lo estudiaremos, pero en verdad no ha llegado nada.

Sabemos que la intendencia tiene dificultades, gobernamos diez años con esa dificultad económica, nos reclamaban que podíamos hacer mucho más cosas, pero fue una intendencia cauta, que primó pagar los sueldos, pagar a los proveedores, cumplir con sus obligaciones y tratar de llevar el ABC adelante, y de alguna manera terminamos bastante bien haciendo algunas obras a través de FDI o a través de los distintos programas de la OPP, pero que en verdad sentíamos que nos exigían mucho más.

Ellos ganaron, tienen la obligación de gobernar cinco años, pero no hay plata en la intendencia, esa es la realidad, porque la plata que tienen no está para grandes obras y quedan seis años todavía de un peso muy grande que es el fideicomiso.

A la Junta no ha llegado nada, pero estamos dispuestos a, si llega algún planteo, hacerlo. Ahora si en verdad la intención de ellos es pelearse con la oposición, pelearse con los trabajadores, creo que arrancan muy mal y eso va a hacer que sean cinco años donde no va a haber mucho acuerdo.