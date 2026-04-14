Retiro católico para sanar heridas emocionales del aborto: fechas, detalles y cómo participar



El grupo Pro Vida organiza un retiro espiritual del 17 al 19 de abril orientado a hombres y mujeres afectados directa o indirectamente por el aborto. La propuesta apunta a la sanación emocional a través de la fe, con un enfoque confidencial y personalizado.

Retiro espiritual busca sanar las heridas emocionales del aborto que pueden llevar hasta intentos suicidas

«Esa madre no se despidió de su hijo, entonces tiene que hacer ese duelo y tiene que hacer ese proceso de sanación»

El grupo Pro Vida impulsa una nueva instancia de acompañamiento espiritual destinada a personas que atraviesan secuelas emocionales vinculadas al aborto. Se trata de un retiro católico que se realizará del viernes 17 de abril a las 18 horas hasta el domingo 19, aproximadamente a las 15 horas, con el objetivo de ofrecer un espacio de sanación profunda.

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Según explicó Alexandra Bozzo, integrante del colectivo, “con respecto a esta actividad del retiro, son dos retiros anuales, es un retiro católico para sanación de heridas emocionales que produce el aborto para hombres y mujeres”.

La propuesta está dirigida tanto a quienes han vivido la experiencia de manera directa como a quienes estuvieron involucrados indirectamente. “Es un retiro para hombres y mujeres que están involucrados o estuvieron involucrados directa o indirectamente con el aborto y que padecen de las secuelas del aborto”, señaló.

En ese sentido, Bozzo describió las manifestaciones emocionales que suelen aparecer. “Se suele pasar por tristeza, sentimiento de culpa, angustia, depresión, enojo, agresividad, consumo de alcohol, intentos suicidas, baja autoestima, y bueno, todo eso que la verdad que es sobrevivir como se puede a la huella profunda del aborto”.

Un camino de fe y acompañamiento

Consultada sobre la dinámica del retiro, explicó que se estructura sobre tres pilares fundamental. “En realidad se basa en tres pilares fundamentales. Uno es la exposición del Santísimo, es Dios que está presente las 24 horas a día en el retiro, eso por un lado. Después, a través de la intercesión de la Virgen María, nosotros imploramos el retiro de la Virgen de Guadalupe (…) Y después se basa en la palabra de Dios, que es viva y eficaz”.

Desde la organización sostienen que la fe cumple un rol central en el proceso de sanación. “Siempre decimos que Dios es el único que puede sanar estas heridas tan profundas, que a veces la gente viene con 30, 40 años de sufrimiento, de dolor, de angustia, y no ha logrado sanar”.

Bozzo también hizo referencia a situaciones recurrentes entre quienes asisten. “Muchas veces confiesan el pecado del aborto al sacerdote, varias veces, pero no se perdonan, porque atrás de un aborto no hubo un duelo, no se despidió (…) esa madre no se despidió de su hijo, entonces tiene que hacer ese duelo y tiene que hacer ese proceso de sanación”.

Un espacio pensado para cada historia

El retiro no está dirigido únicamente a madres o padres, sino también a otras personas que pudieron verse afectadas. “Es un espacio para todos. O sea, nos ha pasado de gente, amigas, por ejemplo, que fueron cómplices del aborto (…) y están con graves secuelas porque en ese momento no se animaron a apoyar”.

Asimismo, indicó que han participado profesionales de la salud. “Han participado también personas del ámbito de la salud, enfermeras, médicos (…) los efectos del aborto caen e todos. Por eso decimos efectos directos e indirectos”.

Desde la organización subrayan que se trata de una experiencia personalizada. “Son grupos limitados porque es un retiro muy personalizado. La verdad que vale la pena realmente, la gente entra de una manera y se va de otra, busca esa paz que nunca, desde hace años nunca la ha encontrado”.

Y agregó que “después del retiro realmente se van en paz , dándole un lugar a ese hijo, hija, que siempre estuvo ahí …ya no tienen ese recuerdo de ese hijo muerto, sino que es un hijo que está vivo, que está intercediendo por ellos desde el cielo”.

Confidencialidad y libertad personal

Uno de los aspectos más enfatizados es la reserva absoluta. “Hay una gran confidencialidad en todo esto. No se puede decir absolutamente nada del retiro, detalles del retiro ni, por supuesto, quiénes participaron”.

En esa línea, aclaró que no es necesario exponer experiencias personales. “Hay mucha gente que por ahí no va al retiro porque tiene miedo de estar exponiéndose. Bueno, eso es totalmente libertad de cada persona, pero no se le exige para nada”.

La preparación de cada encuentro también es destacada por el equipo organizador. “El retiro está preparado con muchísimo cariño y mucho amor desde hace dos, tres meses antes . Se reza por los caminantes que van y para que salga todo bien”.

Quienes estén interesados en participar pueden comunicarse al 098-933-166, donde recibirán información detallada sobre el retiro y el proceso de inscripción.

“Los invitamos a que se animen y que se den esta oportunidad. Realmente vale la pena”, concluyó Bozzo.

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