Pruebas de arbitrajes en OFI

La suma de seis salteños también

Se registró una mejora significativa en el desempeño de los árbitros asistentes en comparación con diciembre de 2025. El promedio general de aprobación subió del 33% al 50% tras las evaluaciones en Durazno y Paysandú.

El aumento en el nivel de aprobados se atribuye a tres pilares:

Capacitación territorial: Jornadas de actualización de reglas realizadas por el Consejo Técnico en varios puntos del país. Apoyo docente: Instructores que enfocaron la preparación en las dudas y errores más comunes del año anterior. Compromiso personal: Mayor dedicación de tiempo y estudio por parte de los propios árbitros.



📊 Desglose por sedes

Sede Participantes Aprobados (Teórico) Aprobados (Total Final) Observaciones Durazno 81 68% 54% Gran salto respecto al 33% del año anterior. Paysandú 54 — 42% Menor concurrencia de la esperada. Total 135 — 50% Un aumento de 17 puntos porcentuales.



LAS PRÓXIMAS FECHAS CLAVES

Sábado 18 de abril (San Carlos): Evaluación para árbitros de las zonas Este y Noreste (Canelones,

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Maldonado, Rocha, Cerro Largo, etc.).

Domingo 19 de abril (Durazno): Pruebas para los 66 árbitros **Categorizados y Proyectos** de todo el país (lista que incluye nombres como Carlos Paz, Matías Schneider y Mauro Melo, entre otros).

EL CONTEXTO GEROGRÁFICO

Las pruebas han movilizado a árbitros de casi todos los sectores del país, desde las ligas capitalinas hasta las del interior profundo, buscando estandarizar el conocimiento de las reglas de juego a nivel nacional.

Finalmente el domingo 19 concurrirán los árbitros CATEGORIZADOS y PROYECTOS, recordemos que entre ellos la aprobación estuvo por encima del 45% lo que elevó el nivel general a un 36%.

Se ha revelado la nómina de Árbitros Categorizados y Proyección que rendirán prueba el domingo 19 de abril en Durazno:

Entre el listado no faltan los salteños. A saber.

ALEXANDER MORENO Salto capital

SEBASTIAN HERNANDEZ Salto capital

DIDIER CUELLO Salto capital

MAURO MELO Salto capital

ROBERT LEDESMA Salto capital

CRISTIAN FAGUNDEZ Salto capital

Desde Sayago, es la Escuelita: El Racing-revolución

Perdió en la primera fecha del Campeonato Apertura y después no perdió más. Racing de Sayago consuma una trayectoria de excepción, ganando 26 de los 33 puntos disputados y estableciendo por ejemplo una ventaja de 10 puntos sobre Nacional. Más allá del resultado de la víspera de Peñarol ante Liverpool, la Escuelita de Sayago conservará la primera colocación. La revolución-Racing prolonga su vigencia. La Dirección Técnica de Cristian Chambian, el más jóven de todos los Directores Técnicos y con una línea de pensamiento futbolístico, bien a la medida de la historia de Racing. De última, la agónica imposición ante Wanderers. El hecho es que Racing ha postergado el sueño, para abrazarse a esta realidad que lo distingue.

La campaña de 𝐑𝐀𝐂𝐈𝐍𝐆 hasta acá y lo que le queda.

📊 Rendimiento partido a partido

Nº Rival Resultado Detalle 1 Deportivo Maldonado 2 – 4 — 2 Nacional 1 – 1 En el GPC 3 Danubio 4 – 0 — 4 Albion 3 – 1 — 5 Cerro 1 – 0 En el final 6 Boston River 1 – 0 En Florida 7 Liverpool 1 – 0 En el final 8 Progreso 1 – 1 — 9 Peñarol 2 – 1 En el CDS 10 Juventud 2 – 1 — 11 Wanderers 2 – 1 De atrás y en el final

📈 Resumen

Ítem Registro Partidos 11 Victorias 7 Empates 2 Derrotas 2 Goles a favor 20 Goles en contra 11



A MANERA DE SÍNTESIS

•Jugó 11

•Ganó 8

•Empató 2

•Perdió 1

•Efectividad 78%

•Anotó 20 goles

•Recibió 10 goles

¿QUÉ LE QUEDA?

12ª Defensor Sp (L)

13º Cerro Largo (V)

14º MC Torque (L)

15º Central Español (V)

El martes Champions: Atlético de Madrid y Barcelona:¿es posible revertir la historia?

Para HOY martes 14 de abril, la agenda europea se centra en dos escenarios de máxima exigencia:

Atlético de Madrid vs. Barcelona: El equipo de Diego Simeone llega con ventaja tras haber vencido 2-0 en la ida. Ahora la serie se traslada al Estadio Metropolitano, donde el conjunto culé buscará la remontada para meterse en semifinales.

Liverpool vs. Paris Saint-Germain: En Anfield, los dirigidos por Arne Slot intentarán revertir el resultado frente al PSG de Luis Enrique. Se espera una noche vibrante en Inglaterra, aunque el local llega con bajas sensibles como las de Alisson y Conor Bradley.

Ambos encuentros están programados para las 16:00 horas (hora local de Uruguay).

En cuanto al esperado choque entre Bayern Múnich y Real Madrid, la cita será el miércoles 15 de abril en el Allianz Arena. Es una serie abierta y de pronóstico reservado, especialmente tras el resultado de la ida donde el Bayern logró imponerse 2-1 en el Santiago Bernabéu.

El equipo bávaro buscará sellar su clasificación en casa, mientras que el Madrid, fiel a su historia, intentará dar vuelta la eliminatoria en territorio alemán.

Silbato en mano: La copa, los uruguayos y cuaternas que están

Ya están los ÁRBITROS para los partidos de Copas de los uruguayos en 2ª fecha de Fase de Grupos. Por lo tanto los equipos uruguayos saben a qué atenerse. Desde EL PUEBLO, una cuestión de repaso.

NACIONAL vs DEPORTES TOLIMA

A: Yael Falcon

A1: Gabriel Chade

A2: Juan Mamani

4to: Sebastian Martinez

PALESTINO vs MC TORQUE

A: Derlis Benitez

A1: Roberto Cañete

A2: Nadia Weiler

4to: Javier Revollo

MILLONARIOS vs BOSTON RIVER

A: Guillermo Guerrero

A1: Christian Lescano

A2: Ricardo Baren

4to: Robert Cabrera

ATL. MINEIRO vs JUVENTUD

A: Carlos Ortega

A1: Alexander Guzman

A2: Christian Aguirre

4to: Carlos Betancur

PEÑAROL vs PLATENSE

A: Derlis Lopez

A1: Eduardo Cardozo

A2: Luis Onieva

4to: Blas Romero



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