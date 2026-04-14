Primera fecha del fútbol Comercial

Los más saliente; Goleada de Delta FC

Villa España 0–2 Burton FC

Burton FC comenzó el torneo mostrando solidez y eficacia. Supo aprovechar sus momentos en ataque y golpeó en los momentos justos, mientras que Villa España tuvo dificultades para generar peligro claro. El orden defensivo del ganador fue clave para sostener la ventaja.

La Cafetera 0–0 Pistoleros FC

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Un encuentro muy disputado y cerrado, donde predominó la lucha en el mediocampo. Ambos equipos intentaron, pero les faltó claridad en los últimos metros. El empate refleja un trámite equilibrado, con pocas situaciones netas de gol.

La República 1–6 Delta FC

La gran goleada de la fecha. Delta FC fue ampliamente superior en todas las líneas, mostrando contundencia, dinámica y un ataque demoledor. La República no logró contener los avances rivales y terminó cediendo ante un equipo que fue letal cada vez que llegó.

Deportivo VJ 2–1 La Resaka FC

Partido parejo y bien jugado, donde Deportivo VJ logró imponerse gracias a su efectividad. La Resaka FC compitió de buena manera y mantuvo el partido abierto hasta el final, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

Seven 24 FC 1–3 La Mecánica

La Mecánica mostró un juego práctico y efectivo, capitalizando sus oportunidades con inteligencia. Seven 24 FC tuvo momentos de reacción, pero no logró sostener la intensidad necesaria para revertir el resultado.

La Academia 1–4 Dale Verde

Dale Verde dejó una muy buena imagen en su debut, con un juego ofensivo claro y contundente. La Academia intentó responder, pero fue superada por un rival que se mostró sólido y con mayor peso en ataque.

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