Palomar y Cerro dominan el Futsal B: lluvia de goles

Torrente de goles en la 4ª Fecha de la Divisional B del Futsal Salteño: ¿Quién los baja a Palomar y Cerro?



Se completó una nueva etapa de la segunda rueda del Campeonato Salteño de Fútbol Sala, y la Divisional B dejó en claro por qué es una de las categorías más competitivas y emocionantes del medio. Con una altísima efectividad en la red, los equipos brindaron espectáculos de alto voltaje.

LOS DESTACADOS DE LA ETAPA

La jornada estuvo marcada por victorias contundentes y duelos que se definieron por detalles mínimos:

Cerro imparable: En el partido más goleador de la fecha, Cerro aplastó a Paso del Bote con un categórico 13 a 5, reafirmando su poderío ofensivo.

Palomar se impone: En un choque de históricos, Palomar logró doblegar a Barcelona en un entretenido 10 a 7. CAAS con solidez: El equipo de CAAS no tuvo mayores sobresaltos para vencer a River Plate por un cómodo 8 a 2, mostrando una defensa ajustada y transiciones rápidas.

RESULTADOS AJUSTADOS Y PARIDAD

No todo fueron goleadas; la paridad también se hizo presente en el gimnasio:

Juventus se llevó tres puntos de oro tras vencer a Albión por un ajustado 5 a 4, en un partido que se mantuvo en suspenso hasta el pitazo final.

Barrio Artigas se quedó con el triunfo ante Huracán en un duelo de «golpe a golpe«, finalizando con un marcador de 9 a 7.

📊 Con los resultados

Ganador Resultado Rival Barrio Artigas 9 – 7 Huracán Juventus 5 – 4 Albión Cerro 13 – 5 Paso del Bote Palomar 10 – 7 Barcelona CAAS 8 – 2 River Plate

📊 Tabla de posiciones

Pos. Equipo Puntos 1 Palomar 34 1 Cerro 34 3 Barrio Artigas 31 4 Huracán 27 5 Fénix 23 6 Albion 18 7 Juventus 16 8 Paso del Bote 12 9 River Plate 9 9 CAAS 9 9 Barcelona 9

Es mentira que no se puede evolucionar….

La nueva fecha que pasó en la Divisional «B» de la Liga Salteña de Fútbol Sala, generando un resultado que es para tener en cuenta: la imposición de CAAS sobre River Plate, para que ahora sume 9 puntos en la clasificación general. El hecho no pasa inadvertido entre quienes son parte activa de la divisional, desde el momento que CAAS pasó a registrar puntos como no lo hizo en la temporada pasada. En el 2025, pese a la constancia siempre, quedó al margen de unidades, mientras que en la actual edición para estableciendo señales de mejoramiento. Se admite que es una manera de favorecer al Fútbol Sala, porque se plantea un equipo más con capacidad de oposición. Por lo demás queda en claro que evolucionar es una opción. Y no una mentira.

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¡Del «Bocha» y del «Lito»!

-Cuando Sergio Santín dejó de ser jugador de Universitario, para sumarse al plantel superior de Danubio de Montevideo. La historia cuenta que el traspaso se originó en 1976. Ese año a Danubio lo dirigía Héctor «Lito» Silva, Campeón de América y del Mundo con Peñarol en 1966, pero además internacional con Uruguay, incluyendo torneos mundiales. La foto se suma a la galería de rescates, que hacen a esa misma historia. Completa la escena, Eliseo Rivero, lateral por izquierda. En esos años, Danubio gozaba de una resonancia inocultable, a partir de la prédica y activación de un fútbol esencialmente estético, donde el control de pelota primero y la técnica después, al servicio del fin. A ese Danubio se integrarían Daniel Godoy y Jorge Correa, provenientes de Nacional y Universitario de la Liga Salteña. No pocas veces «Lito» Silva llegó a Salto en sus últimos años de vida e incluso fue uno más cuando Peñarol llegó a los 100 años de existencia social y deportiva. Trilogía de ese ayer y con una franja en el pecho.

San Eugenio-Saladero y la cancha del suspenso

Hoy martes, para que la Divisional «B» resuelva el cronograma de partidos válidos por la sexta fecha de la primera rueda, que tiene a Saladero al único puntero. De los seis juegos que se vienen, uno adquiere una trascendencia especial: el que jugarán San Eugenio vs Saladero. Porque San Eugenio establece una escala en la tabla y porque Saladero se convierte en un candidato potencial con la mira puesta en el primer ascenso. El hecho es que en el Dickinson no se jugará, desde el momento que será sometido a un tratamiento el campo de juego. Por lo menos por 45 días al margen de la acción. San Eugenio es local. ¿Y entonces dónde? El escenario tendrá que tener seguridad REAL y donde la separación de hinchadas sea posible. No solo el escenario, el entorno también. Lo de esta noche, a la manera de la resolución.

DE PARTIDO EN PARTIDO

Sud América vs. Tigre

Chaná vs. Dublín Central

Progreso vs. El Tanque

San Eugenio vs. Saladero

Palomar vs. Hindú

Deportivo Artigas vs. Cerro

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