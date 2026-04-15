La categoría más importante arriba a Concepción del Uruguay

El TC estará a 160 kilómetros de Salto

Este fin de semana, el automovilismo argentino vivirá una verdadera fiesta en el litoral, a orillas del río Uruguay, con epicentro en Concepción del Uruguay. Allí desembarca nada menos que el Turismo Carretera, la máxima categoría del automovilismo argentino, con todo su despliegue, potencia e historia.

El escenario será el Autódromo de Concepción del Uruguay, que albergará la cuarta fecha del calendario. La categoría llega con una renovación importante, incorporando nuevas marcas a las tradicionales, lo que ha revitalizado el espectáculo y potenciado aún más su popularidad, una marca registrada del TC desde sus inicios en la República Argentina.

En pista, las miradas estarán puestas en grandes protagonistas como Agustín Canapino, siempre candidato, junto al entrerriano Mariano Werner, que buscará hacerse fuerte como local. También habrá presencia uruguaya destacada con Mauricio Lambiris, que llega prendido en los primeros puestos, sumándole un atractivo extra para el público del otro lado del río, Marcos Landa y el debutante Eddy Mion.

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Como es habitual, el TC promete convocatoria masiva: cada presentación supera ampliamente las 30.000 personas, consolidándose como uno de los espectáculos deportivos más populares de la región.

Presentación también en Uruguay

Además, la previa tendrá un condimento especial en Paysandú. Este jueves se realizará una exhibición donde pilotos uruguayos mostrarán sus autos y realizarán maniobras, acercando la categoría al público sanducero y generando aún más expectativa.

La cercanía entre Paysandú y Concepción del Uruguay convierte a este evento en una oportunidad única para los aficionados del litoral uruguayo de vivir de cerca una fecha del TC, que además tiene la particularidad de ser su única presentación en esta región durante el año.

El jueves a la Heroica

Como actividad promocional, dos autos de Turismo Carretera y TC Pista estarán girando en Paysandú el próximo jueves 16 de abril desde las 11:30 hs. La ciudad se encuentra a 57 kilómetros de Concepción del Uruguay, donde el TC estará compitiendo el próximo fin de semana.

Mauricio Lambiris y Eddy Mion, pilotos uruguayos, serán los que recorran las calles y luego brinden una conferencia de prensa, a la que se sumará Nicolás Bonelli. El Ford Mustang de Lambiris y el Toyota Camry de Mion estarán en el Estadio 8 de Junio y partirán desde el Bv. Gral. Artigas hasta 25 de Mayo para volver por la otra mano del bulevar, hasta calle Colón, Gral. Luna y retomar.

Canapino el último ganador

Luego de la última presentación en Neuquén, donde la victoria quedó en manos del vigente campeón Agustín Canapino, la categoría llega a territorio entrerriano con la expectativa de continuar ofreciendo un campeonato competitivo y con varios protagonistas en la pelea grande.

Como es habitual, la actividad comenzará el día sábado con los entrenamientos y la clasificación, mientras que el domingo será el turno de las series y la final que definirá al ganador del fin de semana.

Horarios de entrenamientos, pruebas y finales

A continuación, los horarios para seguir toda la actividad del TC en Concepción del Uruguay:

Sábado 18 de abril:

11:05 a 11:25 horas: 1er. Entrenamiento (Grupo A)

11:30 a 11:50 horas: 1er. Entrenamiento (Grupo B)

13:35 a 14:05 horas: 2do. Entrenamiento (Grupo A)

14:10 a 14:40 horas. 2do. Entrenamiento (Grupo B)

16:06 a 16:14 horas. Clasificación (3er Cuarto)

16:18 a 16:26 horas. Clasificación (4to Cuarto)

16:30 a 16:38 horas. Clasificación (1er Cuarto)

16:42 a 16:50 horas. Clasificación (2do Cuarto)

Domingo 19 de abril;

10:05 horas. 1ra. Serie a 5 vueltas.

10:30 horas. 2da. Serie a 5 vueltas.

10:55 horas. 3ra. Serie a 5 vueltas.

14:00 a 14:50 horas. FINAL TC, a 25 vueltas o 50 minutos máximo.

Las redes y la difusión

No se trata solamente de que las cámaras vayan a mostrar a Paysandú en las redes sociales; se trata de una promoción especial para un departamento que se abre a la llegada de estos bólidos, que estarán a menos de 60 kilómetros.

Es una oportunidad clave para generar un vínculo directo con el automovilismo, para abrir una ventana que permita que esta pasión ingrese y se transforme en una posibilidad única para el departamento sanducero. Una chance de mostrarse, de exhibir su identidad, su gente y su cercanía con un espectáculo de primer nivel.

Porque no solo se verán autos y velocidad: también estarán los pilotos, los equipos y toda la magnitud de un evento que trasciende fronteras. La presencia de competidores uruguayos y argentinos le aporta un condimento especial, diferente, que eleva aún más el atractivo.

Sin lugar a dudas, este escenario invita, seduce y convoca. Es una excusa perfecta para que los amantes de los fierros se acerquen a Concepción del Uruguay y vivan de cerca una verdadera fiesta del automovilismo.

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