Una despedida definitiva sobre el poder de la palabra

Gabriel Rolón presenta “Palabra Plena”, su espectáculo de despedida con más de 400.000 espectadores, una obra que reflexiona sobre el valor de la palabra y las emociones humanas.





El reconocido psicólogo y escritor Gabriel Rolón regresa a los escenarios con su espectáculo teatral “Palabra Plena”, en lo que ha sido anunciado como su despedida definitiva de esta propuesta que ya ha superado los 400.000 espectadores.

La obra propone una reflexión profunda sobre el lenguaje y su impacto en la vida humana. Desde una mirada que combina el psicoanálisis con la narrativa escénica, Rolón invita al público a cuestionarse el valor de las palabras en una época marcada por la superficialidad del discurso.

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“Palabra Plena” parte de una premisa contundente: somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras. Sin embargo, no todas las palabras tienen el mismo peso. La obra plantea que solo aquellas que nacen desde lo más íntimo —las que comprometen, transforman y definen— son verdaderamente significativas. En contraposición, advierte sobre el hábito contemporáneo de hablar sin contenido, de llenar el silencio sin decir nada.

A lo largo de la puesta, el espectador es llevado a transitar emociones universales como el amor, la pérdida, la angustia y la esperanza. En ese recorrido, la palabra aparece como un elemento dual: herramienta de comunicación, pero también fuente de conflicto, malentendidos y contradicciones.

Lejos de ofrecer respuestas simples, la propuesta desafía a pensar. A incomodarse. A enfrentarse con aquello que muchas veces se evita. “Palabra Plena” se presenta así como una experiencia introspectiva, donde cada espectador se convierte en protagonista de su propio recorrido emocional.

El espectáculo cuenta con la dirección de Carlos Nieto, música original de Gabriel Mores y producción general de Martín Izquierdo junto a Fen López.

Con esta gira de despedida, Rolón cierra un ciclo que logró una fuerte conexión con el público, consolidando una propuesta que trasciende lo teatral para convertirse en una experiencia emocional y reflexiva.

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