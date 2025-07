- espacio publicitario -

“Tenemos que trabajar intensamente para no superar la temperatura que nos permita seguir existiendo sobre la Tierra”

Se llevó a cabo en nuestra ciudad un Encuentro Binacional de Adaptación al Cambio Climático donde participaron técnicos de universidades de Uruguay y Argentina, además de autoridades departamentales, como el Intendente Carlos Albisu. EL PUEBLO dialogó con María Fernanda Souza, representante de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente sobre los alcances de esta actividad.

Se trata de “un taller de revisión de resultados del proyecto de adaptación al cambio climático en ciudades costeras del río Uruguay”, comenzó explicando Souza. “Este es un proyecto que ganó el Estado uruguayo en conjunto con Argentina del fondo de adaptación en 2019, que implicó una donación de 13 millones de dólares. De ese dinero aproximadamente 1.200.000 fueron destinados a acciones que se llevaron a cabo acá en Salto. El proyecto en sí tiene como objetivo fortalecer las ciudades y las comunidades ante los efectos del cambio climático que en la costa del río Uruguay, como ustedes bien saben, tiene que ver sobre todo con inundaciones. Sobre todo se enfoca en eso y en trabajar en soluciones con la comunidad y por supuesto con los gobiernos sub nacionales, en este caso con la Intendencia de Salto.

– ¿Cuáles son las características que se han destacado en este encuentro?

– En este encuentro han venido técnicos, personas de las universidades, vino gente de Entre Ríos, investigadores, pero también de la Intendencia de Salto y bueno nosotros desde el gobierno nacional, para intercambiar justamente sobre algunas de estas experiencias que se llevaron adelante. Estuvimos viendo algunos ejemplos y acciones que se llevaron a cabo que tienen que ver con la recuperación de ecosistemas vinculados al río, de recuperación de humedales y de otros ecosistemas que son importantes, que estén saludables a la hora de cumplir con su función cuando hay una inundación, cuando se desborda el río, cuando sube el agua, poder contener, sostener más el agua antes de que llegue a las ciudades. Van a estar viéndose otros ejemplos, también acá en Salto en el marco de este proyecto, además de la recuperación del espacio del Sauzal, que va a ser un parque público que se generó en conjunto con la comunidad, respondiendo a lo que las personas decían que tenían ganas que hubiera para que lo disfruten, pero también para que no vuelva a ocuparse con asentamientos irregulares que corren el riesgo de inundaciones con efectos no solamente en la infraestructura y en sus valores materiales, sino también en la salud de las personas. Además de eso, se actualizaron los mapas de riesgo de inundación, y eso lo hicieron con la gente de Salto Grande, de la Dirección Nacional de Aguas, que tiene como intención incorporar la perspectiva del cambio climático y los riesgos asociados a la planificación y al ordenamiento territorial.

– Antes de la creación del Ministerio de Ambiente, en la primera presidencia de Tabaré Vázquez, se creó en sede de Presidencia de la República una secretaría a cargo del estudio del cambio climático y el calentamiento global, parecía algo sacado de la ciencia ficción en ese momento, hoy el cambio climático, ¿es inevitable?

– Sí, absolutamente, es inevitable y no es una amenaza, sino que es una realidad que vivimos a diario. En mucho mayor nivel afecta a las personas que tienen menos recursos para hacer frente a ese cambio. No es lo mismo, por ejemplo, ahora en Montevideo, donde en las olas de frío terribles lamentablemente ha fallecido gente por este motivo. Entonces, no es lo mismo para quien tiene formas de calefaccionar su casa, si tiene una casa construida con materiales más pesados para conservar el calor y también impermeable, a personas que viven en viviendas livianas, que a veces tienen que calefaccionarse con sistemas poco seguros, y que muchas veces en los inviernos tenemos que lamentar decenas de incendios, y a veces incluso de pérdidas de vida por este motivo. Así que el cambio climático nos afecta a todos en distintas medidas, según los recursos que tengamos para hacer frente a sus efectos más inmediatos de nuestra vida cotidiana.

– Por el título del encuentro de hoy veo que se trata de adaptarnos al cambio climático, ¿hay pocas cosas que podamos hacer para frenarlo, detenerlo o volver a la estación original?

– Volver al punto original ni siquiera es una hipótesis, que sería previo a la Revolución Industrial, porque el cambio climático se genera por la acción del hombre en la naturaleza. Lo que se está intentando a partir del acuerdo de París, que es un acuerdo internacional que le dio marco, definición y que orienta la política de los gobiernos sobre el cambio climático, lo que se pretende es no superar 1.5 grados de aumento de temperatura. Pero con el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que generan el famoso calentamiento global, que es de lo que hablamos cuando mencionamos el aumento de la temperatura que termina generando todas estas consecuencias de eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías, olas de frío, en este momento estamos lejos de ese escenario que los científicos internacionalmente definieron como el escenario en que la Humanidad podría sostener esta forma de vida. Lo que ellos dicen es que en este momento estamos en una trayectoria que va hacia los 3 o 3.5 grados en algunas estimaciones más conservadoras, pero hay algunas que hablan de hasta 4 o 5 grados de aumento de la temperatura, y más allá de eso, lo que nos dice la ciencia es que no sabemos cómo reaccionan los ecosistemas. Entonces, a partir de allí, todo es nuevo, o sea, hay que empezar a estudiar todo de nuevo porque no sabemos cómo reaccionan los océanos, qué pasará con la vegetación, con la biodiversidad, con las mismas personas. Por lo que volver a lo anterior, no, lo que tenemos que hacer es trabajar intensamente en no superar los grados de temperatura que nos permiten seguir existiendo sobre la Tierra.