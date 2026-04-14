En la tarde del 4 a 1 y el doblete de Matías Morales

Universitario hace camino al andar y desde el DT: «no solo 11 jugadores los que deciden»

(Registro gráfico: gentileza de Martín Cabrera para EL PUEBLO)

Los goles fueron de Matías Morales por dos veces y los restantes de Muniz y Silgoria. Fue el 4 a 1 de Universitario frente a Independiente de Juan Lacaze, en la tarde del domingo en el complejo rojo. Fue lo que pretendía Alejandro Irigoyen, para ir contemplando este espacio que es necesario ir llenando de contenido. Es el espacio a favor de las primeras decisiones, para que Universitario gane en estructura, en pulimiento a la hora de funcionar y sobre todo, que las nuevas piezas se vayan integrando. No solo al equipo de 11, sino al plantel en general. El DT rojo martilla sobre su convicción: para una temporada de no tantos meses pero intensa, Universitario necesita de recambios. Que a los que haya que apelar, respondan. «No solo 11 jugadores los que deciden», desde el apunte de Alejandro a EL PUEBLO, «por eso es que estos partidos van echando luz a lo que buscamos. Se trata de encontrar respuesta a todos los niveles posibles»

ESTANDO AHORA Y LOS QUE LLEGARAN

De pique ante el equipo de Cristain «Cebolla» Rodríguez, Universitario despegó con Jony Fleitas; Facundo Correa, Ramiro Sagradini, Marcos Pintos, Pablo Sotelo; Gastón Barrientos, Facundo Silveira, Jonathan Jorge, Franco Ávalos; Valentín Fornaroli y George dos Santos. Como se puede calibrar, no falta la base de los últimos años, razones de vigencia son, mientras que en la recta final, los ingresos de Burgardt, Chivel, Andaluz, Fabián «Ojito» Leites, Tomás Kolln, el argentino que llegó desde Concordia, Martín «Yaca» Lima, Muniz, Matías Morales, Santiago Díaz y Tabárez. Hay que tener en cuenta los jugadores afectados a la selección, mientras que Octavio Pîntos va transitando gradualmente por el ciclo de recuperación, después de la dolencia padecida.

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EL FERMENTO DE LAS MOTIVACIONES

El 2 de mayo, Universitario en el Estadio Luis Koster de Mercedes, Universitario enfrentará a Polancos de Colonia, estando en juego el trofeo que instituye OFI a quienes fueron campeones del Interior de la «A» y de la «B». Polancos ganó el ascenso en el 2025, como Nacional de la Liga Salteña lo concretó en el 2024. El partido del 2 de mayo tiene carácter oficial en la cartelera de la Organización del Fútbol del Interior. Ese juego será el primer abordaje de Universitario, y ya para entonces habrá sumado en el plantel a Junior Rodríguez y Juan Gabriel de los Santos (ex Gladiador). Descartado de plano el duraznense Alexander García, el Campeón del Interior le dió entrada a Tomás Kolln, volante central de 27 años. El plantel se va cerrando. La ilusión no deja de abrirse y de par en par. Universitario sabe lo que es ser protagonista. La tiene clara.

Los seis a Montevideo: Miércoles para que la «U» tenga el reconocimiento

Será mañana miércoles, cuando la Organización del Fútbol del Interior impulse la ceremonia de lanzamiento de la Copa del Interior a nivel de Clubes, tanto a nivel de la Divisional «A» como de la «B». Los equipos registrados, la división en los respectivos bombos y restará aguardar la composición de las series. En el caso de los salteños, Universitario y Arsenal serán cabezas de serie, por lo tanto no caerán en la misma serie. Pero a su vez, la instancia de mañana que se desarrollará desde la hora 20 en el Salón de Actos de la Fuerza Aérea, implicará el reconocimiento a quienes se consagraron en la temporada pasada. Por eso Universitario será parte de la distinción y hacia la capital viajarán el Director Técnico Alejandro Irigoyen, más los jugadores Valentín Fornaroli, Octavio Pintos, Jonathan Jorge, Junior Rodríguez y Gastón Barrientos. Cabe recordar que en el caso de Gastón fue elegido como EL JUGADOR DE LA COPA, razón por lo cual el trofeo para él, seguro que no faltará.

Un total de cuatro equipos de la Liga Salteña en la Divisional «A»: Universitario, Ferro Carril, Arsenal y Gladiador. En la «B» se sumarán Nacional y Ceibal.

«El jugador del pueblo»

(Registro gráfico: gentileza de Martín Cabrera)

El profundo sentimiento de CRISTIAN «Cebolla» RODRÍGUEZ por su Independiente de Juan Lacaze y no por otra razón es uno más en el plantel. El sábado jugaron ante Uruguay de Bella Unión en el Estadio «Walter Martínez Cerrutti» y el domingo en el complejo rojo de Universitario. Con 40 años acumulados y habiendo jugado en equipos de América y de Europa, con 27 consagraciones a su cuenta, se prolonga en las canchas, porque siente que su utilidad no se apaga, desde lo deportivo y desde lo humano. El hecho es que el domingo en Universitario, fue el eje de las miradas, las fotos puntuales, los autógrafos requeridos y en todos los casos, la calidez de su actitud.

«El jugador del pueblo», pasó por estas tierras y dejó la huella de su clase, más allá de una pelota de fútbol. Un crack dentro y fuera de la cancha. Fue tan solo el redescubrir otra vez a Cristian Rodríguez, un tal «Cebolla», ese de tanto querer el fútbol, a despecho del tiempo que pasa. Sucede que se propone seguir siendo ÉL. Y es él.

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