Colocación del 96,24% y mercado firme en Plaza Rural

El consorcio Plaza Rural concretó su remate 320, especial Plaza Hereford, con una colocación del 96,24% de la oferta, comercializando 13.195 vacunos desde el Hotel Cottage, en una edición que volvió a mostrar un mercado “muy animado y dinámico”, según destacó Alejandro Zambrano.

“El remate fue muy ágil, con una demanda que acompañó prácticamente todas las categorías”, señaló, remarcando la mejora en los valores de los terneros, que volvieron a posicionarse en el eje de los US$ 4 por kilo. “Subieron respecto al remate anterior y se trabajó con mucha fluidez, muy cerca también de los valores por bulto”, indicó.

Zambrano también subrayó el muy buen desempeño de los novillos de 1 a 2 años, categoría que “tuvo colocación total y una dinámica muy interesante”, a diferencia del remate previo, donde había mostrado mayor dificultad. En tanto, los novillos más formados mantuvieron un comportamiento “más normal”, aunque igualmente con niveles de colocación superiores al 90%.

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Otro de los puntos destacados fue la vaca de invernada, la pieza de cría y los vientres, categorías que mostraron una demanda muy firme con ventas totales. “La vaca de invernada mejoró respecto al remate anterior y la pieza de cría estuvo muy buscada, al igual que los vientres”, afirmó.

Zambrano además destacó la incidencia de las herramientas financieras en referencia a los vientres: “Los plazos especiales, sobre todo los 180 días para vientres, siguen siendo una herramienta importante para negocios más largos”.

Sobre el cierre del remate, el operador hizo hincapié en que, más allá de los valores, lo relevante es la colocación: “Siempre miramos que la demanda esté, porque eso explica muchas veces el desarrollo del remate más que el precio puntual”.

Promedios del remate 320

Categoría Precio (USD/kg) Precio al bulto (USD) Terneros hasta 140 kg (409) 4,36 581,41 Terneros 140-180 kg (1.823) 4,12 675,47 Terneros más de 180 kg (2.337) 3,93 779,97 Terneros (4.569) 4,03 720,50 Novillos 1 a 2 años (1.500) 3,31 1.010,53 Novillos 2 a 3 años (541) 3,06 1.203,88 Holandos (55) 2,76 692,76 Vacas de invernada (519) 2,34 972,11 Piezas de cría (334) — 684,20 Terneras (2.045) 4,00 643,72 Terneros/terneras (550) 3,76 681,67 Vaquillonas 1 a 2 años (726) 3,32 831,60 Vaquillonas más de 2 años (394) 3,01 1.019,04 Vientres preñados (786) — 1.247,42 Vientres entorados (1.176) — 1.100,93

Mercado del gordo

Respecto al mercado del ganado gordo, Zambrano describió un escenario “dinámico, fluido y ágil”, aunque con escasa oferta. “Hay compradores activos, pero todavía no hay un volumen importante de negocios que termine de consolidar las referencias”, explicó. En ese sentido, señaló que los valores se ubican “más cerca de los US$ 5,20 para el novillo y entre US$ 4,90 y US$ 5,00 para la vaca”.

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