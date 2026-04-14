Árbitros salteños aptos para competencias de OFI

Aprobaron pruebas en Paysandú y otra tanda va Durazno

El arbitraje salteño comienza a dar señales claras de recuperación dentro del fútbol del interior, en un proceso que apunta a reposicionar a sus representantes en las principales competencias organizadas por la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Luego de superar con éxito las pruebas físicas y teóricas realizadas recientemente, varios asistentes (líneas) han quedado habilitados para desempeñarse en torneos oficiales, marcando un primer paso importante en este camino de regreso a los primeros planos. Este avance cobra relevancia si se tiene en cuenta que, en la última Copa de selecciones del interior organizada por la OFI, Salto no contó con presencia arbitral, reflejando un momento de rezago en esta área.

Sin embargo, el panorama comienza a cambiar. Con una nueva instancia de evaluaciones prevista en Durazno, otro grupo de árbitros salteños buscará consolidarse y meterse definitivamente entre los principales a nivel nacional. Esta etapa será clave no solo para aumentar la cantidad de representantes, sino también para recuperar el prestigio histórico del arbitraje del departamento.

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El objetivo es claro: volver a ocupar ese espacio que supo ser habitual para Salto dentro del contexto del fútbol del interior, reafirmando su presencia no solo desde lo futbolístico, sino también desde el arbitraje.

En la jornada de ayer se llevaron a cabo en Paysandú las pruebas destinadas a árbitros asistentes, en el marco de las evaluaciones impulsadas por la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Por Salto capital, lograron superar con éxito dichas pruebas los asistentes:

Andrés Piriz

Ivo Moreira

Nicolás Maseroni

Johan Ghelfi

De esta manera, el arbitraje salteño continúa sumando nombres que se posicionan para integrar las designaciones en las distintas competencias del fútbol del interior, en un proceso que apunta a recuperar protagonismo a nivel nacional.

Árbitros centrales Salteños a Durazno

El proceso de crecimiento del arbitraje salteño tendrá un nuevo capítulo el próximo fin de semana. El domingo, una delegación viajará hacia Durazno para afrontar una nueva instancia de pruebas organizadas por la Organización del Fútbol del Interior (OFI), con el mismo objetivo: seguir posicionándose a nivel nacional.

En esta oportunidad, los representantes de Salto que buscarán superar las evaluaciones son:

Robert Ledesma

Mauro Melo

Alex Moreno

Alfredo Hernández

Matías Fagundez

Didier Cuello

Una nueva oportunidad para que el arbitraje salteño continúe sumando presencia y recupere el protagonismo dentro del fútbol del interior del país.

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