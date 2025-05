🪂 Diego Piegas. 46 años. Desde el 2001 está radicado en Estados Unidos

- espacio publicitario -

¡El hincha que se tiró en paracaídas… con la camiseta de Salto Nuevo!

La familia es la familia. Y cuando la familia funciona desde los afectos, la distancia no distancia. Por eso, Dardo y Elizabeth en EL PUEBLO, rescatan esa condición de hincha «de todas las horas y de siempre», tratándose de Diego, el hijo que desde el año 2001 está radicado en Estados Unidos.

Como tantos uruguayos, un día ocurrió que Diego también «surcó los cielos» para aterrizar «en la tierra prometida». En el feudo imperial bien al norte, fue contemplando el tiempo que esperaba: sentirse apto para la respuesta desde un laburo que lo fortaleció como ser humano. Después de todo, el trabajo hace a la dignidad.

Diego nació el 31 de octubre de 1978 y cuando viajó a Estados Unidos «para probar fortuna» tenía 23 años. Y aunque debe haberle costado el principio de la adaptación, la razón de su propio soñar, fue allanando el camino.

❤️ Un hincha como pocos

Con Diego Piegas, otro aspecto hace a su propio tiempo, «porque para él, Salto Nuevo es demasiado especial. Yo conozco muchos hinchas de Salto Nuevo, pero no creo que existan tantos como él, a partir del sentimiento, de la pasión que siente por esos colores del club.

Para demostrarse a sí mismo lo que significa ese sentimiento, es que un día se tiró en paracaídas… ¡con la camiseta de Salto Nuevo en el pecho!

Era como demostrar que Salto Nuevo y su camiseta podían ganar los cielos, estar allá arriba y bien arriba. Las fotos que tenemos captan ese momento y no mienten. ¡Es un loco de veras por Salto Nuevo!

Llegó también esa vez en que se tiró en paracaídas, luciendo la camiseta de la selección salteña. ¡De no creer!… y bueno, nosotros desde aquí entendiendo sus locuras y sus sueños, que no es otro que poder colaborar en grande con el club, ese día en que esté dado el mejor panorama interno para que su Salto Nuevo pueda ser campeón, como nunca antes en la historia.

🏟️ En la tribuna y con Lucas también…

Las fotografías que Dardo y Elizabeth extraen del celular, casi a manera de película. Es la síntesis ésta de Diego, como aquellos que un día despegaron de este solar para introducir en la mochila, también esos trofeos «de guerra» como puede ser una bandera de Salto Nuevo…

Y ahí Diego, con la albiverde en un escenario de fútbol de Estados Unidos con la bandera de Salto Nuevo. A la izquierda en la foto, aparece Lucas, el hijo de Diego, que prácticamente no pronuncia palabra alguna en el idioma español. Más allá de su pequeñez en ese momento, Lucas se suma al ritual del encendido hincha de nombre Diego, su padre.

Ese es el hincha. Ese, el de Salto Nuevo. El del paracaídas abriéndose y la camiseta de Salto Nuevo al viento. Bien en lo alto. Allá en lo alto. De tanta vida. Y de tanto querer.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

🗣️ «¿Es posible que en la ‘B’ jueguen un poco mejor?»

En página 16 de la edición de la víspera, el apunte desde EL PUEBLO respecto a la Divisional «B»: el equilibrio que rige y la tabla de posiciones que no traiciona esa realidad. Entre el primero y el décimo, solo seis puntos de ventaja.

Progreso sostuvo la primera colocación tras el empate ante Parque Solari, mientras no falta el lote que asiste solo dos puntos debajo.

Tras ese análisis básico, (el equilibrio), repercusiones puntuales y a manera de rescate, esta exposición de motivos. Y como para tenerlas en cuenta…

«La entrada es cara para lo que se ve»

«Como la mayoría de los jueces son discretos, no se pida que el fútbol sea el mejor».

«¿Es posible que en la ‘B’ jueguen un poco mejor? De 1 a 10, la mayoría de los partidos no pasan de los 5 puntos y entonces, ¿cómo quieren que la gente vaya?»

💸 ¡Qué malaria!: en cancha de River solo 193 entradas

Será esta noche cuando sesione la Divisional «B», para definir los campos de juego, con la mira puesta en la novena fecha de la primera rueda.

Mientras los delegados ya disponen de la información referida al número de entradas vendidas en la octava fecha y el monto recaudado en cada caso.

De acuerdo a lo que se bosquejara a EL PUEBLO en materia informativa y a manera de adelanto, en el Parque Carlos Ambrosoni (River Plate), el menor registro a todos los niveles: solo 193 boletos.

Dublín Central vs Chaná y Cerro vs Peñarol fueron los partidos que se jugaron. La recaudación total no superó los 200 mil pesos. Habrá que aguardar qué porcentaje de dinero a favor de los clubes, tras la deducción de los gastos.