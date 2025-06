🧨 Cuando se pincha la pelota

By

⚔️ Progreso, Cerro, la ausencia de prevención y esta noche en la «B»

🤼 Enfrentamiento «cuerpo a cuerpo»: el árbitro que vio, también denunciará

En página 1 de la edición de la víspera en EL PUEBLO, el apunte respecto a lo sucedido el domingo pasado en cancha de Nacional, en el marco de la nueva fecha del fútbol de la Divisional «B». La presencia de un sector de hinchas de Cerro observadores del partido ante Palomar y el ingreso de quienes responden a Progreso. El equipo de la banda iría a jugar a segunda hora frente a Almagro.

Lo que se indica como «falta de prevención», determinó que el cruce se transformara en cosa inevitable. El reducido espacio ambientó en la zona de acceso a la tribuna de Nacional, el inevitable cruce.

🚨 FUERA DE CONTROL

Entre las fotos registradas y los videos circulantes, no puede abrigar ninguna duda en que todo fue desembocando en un enfrentamiento «cuerpo a cuerpo». La situación se descontroló de tal manera que debió apelarse a un llamado a la policía, para evitar que la secuencia se potenciara en términos de violencia.

Parciales de Cerro y Progreso debían asistir al sector oeste del escenario tricolor y para quienes fueron observadores de lo sucedido, concluyen en «el error sin más vueltas», de quienes determinaron los ingresos de los hinchas. Los enfoques fueron coincidentes: «no se previó nada y ahí está la consecuencia de lo que pasó».

🧍‍♂️ Fernando López: el que vio

Como puntualización concreta: en el campo de juego no se originó violencia alguna. Lo producido en todo caso a nivel de la zona externa. Sin embargo, lo sucedido no pasó de largo en el radar del árbitro central, Fernando López. De acuerdo a lo que ya es cuestión notoria, Fernando procederá a denunciar los hechos registrados y la nota ingresará esta noche a la Divisional «B», cuando sesione su Consejo.

Más allá de la fijación de la primera fecha de la segunda rueda, el capítulo extra fútbol generado en cancha de Nacional, concertará buena parte del análisis y sobre todo, de cara al futuro inmediato, qué mecanismo aplicar para evitar distorsiones de esta naturaleza, que contraviene la esencia del deporte en general y del fútbol en particular.

🗣️ «Entre mujeres y niños, gritos que no faltaron»

Los hechos descritos en la cancha de Nacional, movilizaron reflexiones, apuntes, denuncias, etc. A EL PUEBLO se fueron sumando testimonios sobre lo sucedido y sobre todo, de parte de quienes «estuvimos bien al lado de los hechos o nos encontramos en el medio de una situación que no quisimos. Entre mujeres y niños, los gritos que no faltaron».

A su vez, un rescate para tener en cuenta, desde algunos hinchas:

«Porque menos mal que a nadie se le ocurrió portar algún tipo de arma blanca, porque en esas peleas cuerpo a cuerpo y con tan poco espacio, es la medida de quien pueda lastimar a quien tiene a mano.»

A cronistas de este diario se les apuntó que:

«Habría que destacar —y háganlo ustedes— que si la cosa no pasó a mayores es porque hubo quienes apartaron y le bajaron el pulgar a una situación bien jodida y que nos metió miedo a todos.»

Pero además, una pregunta en boca de varios:

«¿A quién se le puede ocurrir que dos hinchadas como las nuestras nos pueden poner en un mismo sector, pero además sin diferencia horaria entre un partido y otro?»

🛑 Ausencia de seguridad, la ausencia que campea

De un tiempo a esta parte, en el fútbol salteño, más allá de la Liga que fuese, la ausencia de seguridad se ha transformado en moneda corriente, si por seguridad se entiende presencia policial o mecanismos de prevención.

Los costos que implica sostener la continuidad de un servicio hacen que sea inviable. Salvo en situaciones excepcionales, no ver guardia policial en los escenarios es una consecuencia sin más giros. Y quienes son contratados para la seguridad (¿?), la misma está direccionada hacia los integrantes de la terna.

A este nivel, Salto no es el único caso. Situaciones de enfermiza intolerancia se han suscitado en torneos que impulsa la Organización del Fútbol del Interior, tanto a nivel de selecciones como de clubes, sin que puedan ser bloqueadas.

Mientras cabe preguntarse cuáles son los derechos efectivos de admisión que tienen las Ligas: el ingreso parece no negársele a nadie.

Ahí también radica la cuestión. La vía está despejada. Y la impunidad termina gozando penosamente… de buena salud.

—ELEAZAR JOSÉ SILVA—