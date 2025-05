🚴 A todo pedal: los podios por categorías de la 2ª fecha del Codecam

- espacio publicitario -

La 2ª fecha del Codecam Nacional se corrió en San Carlos, Maldonado. La misma tuvo una buena participación de pedalistas de todo el país.

Repasemos todos los podios por categorías:

🏆 Podios

👶 Cat. 6 y 7 años (1 Km)

Puesto Nombre Departamento 1 Neitan Tafura Durazno 2 Sabrina Bermúdez San José 3 Tomás Gutiérrez Florida 4 Mauro Demicheri Durazno 5 Catalina Poliak San José

🧒 Cat. 8 y 9 años (1 y ½ vueltas)

Puesto Nombre Departamento 1 Florencia Montalban Flores 2 Francisco Del Valle Paysandú 3 Ignacio Benítez Paysandú 4 Joaquín Poliak San José 5 Pedro Díaz Artigas

👧 Cat. 10 años (3 vueltas)

Puesto Nombre Departamento 1 Lorenzo Rodríguez Flores 2 Gerónimo Peralta Paysandú 3 Sofía Matiauda Paysandú 4 Cristian Correa Paysandú 5 Fiorella García Paysandú

🚴 Cat. 11 y 12 años (7 vueltas)

Puesto Nombre Departamento 1 Nicolás Álvarez Flores 2 Simona Sánchez Flores 3 Thiago Márquez San José 4 Juan Paredes Soriano 5 Mateo García Paysandú

🚴‍♂️ Cat. 13 y 14 años (1 hora)

Puesto Nombre Departamento 1 Nelson Silva Artigas 2 Juan Suarez Paysandú 3 Exequiel Silvera Treinta y Tres 4 Emily Rochon Río Negro 5 Bautista Aboal Soriano

🚵 Cat. 15 y 16 años (1 hora y 30 minutos)

Puesto Nombre Departamento 1 Aparicio Caraballo Flores 2 Lautaro Conde Flores 3 Valentino Del Valle Paysandú 4 Thian Gutiérrez Río Negro 5 Jorge Mansilla Soriano

📠3ª fecha del Codecam será el domingo 18 de mayo en Fray Bentos

La 3ª fecha del Torneo Apertura del Codecam Nacional se correrá el domingo 18 de mayo en Fray Bentos. La actividad comenzará desde las 9 horas con la prueba para la categoría 15 y 16 años.

Vale resaltar que el Codecam Nacional tendrá cuatro fechas en el Apertura y cinco fechas en el Clausura. Salto, recordemos, contará con la primera fecha del Clausura pactada para el domingo 7 de setiembre.

En tanto, del 12 al 14 de diciembre se correrá la 31ª edición de la Vuelta del Codecam, en sede a confirmar por la organización.

📆 Calendario que se viene

🌄 Apertura

Fecha Día Departamento 3ª Fecha 18 de mayo Río Negro 4ª Fecha 8 de junio Rivera

🍂 Clausura

Fecha Día Departamento 1ª Fecha 7 de setiembre Salto 2ª Fecha 18 de octubre Durazno 3ª Fecha 19 de octubre Flores 4ª Fecha 16 de noviembre Colonia 5ª Fecha 7 de diciembre Ecilda Paullier – San José

🚵 Mountain Bike

Maximiliano Generali fue el mejor uruguayo en el Desafío de Río Pinto.

El artíguense Maximiliano Generali completó los 85 kilómetros del Desafío del Río Pinto en Córdoba en un tiempo de 3:04:32. Finalizó en el puesto 20 de profesionales.

El actual Campeón Nacional Elite XCM hizo el mejor tiempo uruguayo logrando el puesto 20 de la categoría profesionales y puesto 78 general de 5301 competidores de todas las categorías en la distancia de 85 kilómetros.

“Me tuve que saber administrar ya que hasta San Marco Sierra iba en la punta, luego empecé a apretar subiendo y desde ahí, a la llegada, unos 45 kilómetros aproximadamente, me vine solo con viento y lluvia de frente”, expresó el biker artíguense. “Coloqué un paso constante el cual mantuve hasta la llegada y me permitió que no me llegara nadie de atrás y también poder remontar 3 puestos en los últimos 10 kilómetros”, concluyó Generali.