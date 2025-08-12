🏟️ Gladiador-Ceibal van al estadio; Ferro-Salto Uruguay al Merazzi

- espacio publicitario -

Sesión de la Divisional «A» ayer a la noche. Calmo Consejo Superior, pero de última no todo tan claro respecto a la clasificación de los equipos salteños con destino al Campeonato del Interior del año próximo.

Hay que tener en cuenta que tres equipos ya aseguraron su plaza en la Divisional «A»: Universitario, Arsenal y Gladiador. Restará saber si es posible resolver en palabras y contenido cómo realmente se definirán los accesos restantes. Entre los propios delegados se planteó más de una duda. Por eso, el imperativo de una redacción al respecto.

📅 Con la segunda que viene

Tras la fecha inaugural y una más que buena recaudación en los tres escenarios donde se jugó, ahora con rumbo a la segunda.

- espacio publicitario -

Vuelve a reeditarse el Parque Carlos Ambrosoni y el Parque Ernesto Dickinson como opciones, pero además se suma el Parque Luis T. Merazzi.

En el caso del estadio, plato fuerte con Gladiador y Ceibal, mientras en cancha albinegra, el clásico relampaguea en el horizonte, teniendo en cuenta el duelo de Ferro Carril-Salto Uruguay (foto de sitio oficial de Salto Uruguay Fútbol Club).

- espacio publicitario -

⚖️ Dos para el Tribunal

Delegados que solicitaron audiencia con el Tribunal de Penas de la Liga Salteña de Fútbol.

Los casos de Nacional y Salto Nuevo. Solamente tres expulsados en la fecha que pasó: Enzo González (Nacional), Ángel «Tito» Pereira, ayudante técnico (Nacional), y Juan Viera (Ferro Carril).

🤝 «La mejor decisión»

Para el apunte: Salto y la selección de Pueblo Lavalleja jugaron el pasado domingo en cancha visitante. La Liga Salteña de Fútbol accedió a afrontar el partido a través del Consejo Único Juvenil, más allá que se trata de un escenario no habilitado por la Organización del Fútbol del Interior.

Ocurre que OFI avaló el desarrollo del partido: “más que deportivo, fue social, tratándose de la mejor decisión que se pudo tomar”, se recalcó en el Consejo Superior.

No es común que un partido por un Torneo de OFI se juegue en Lavalleja, pero esta vez fue posible a partir de las voluntades en común.

Para el apunte: no faltó el minuto de silencio en memoria de Carlos Daniel Texo, fallecido la semana pasada y que fuera eximio goleador de Arsenal en la década de los 80.

🏆 La segunda en escena

Con Arsenal, Sud América y Nacional para ganar en la primera fecha y convertirse en líderes, ahora con destino a la segunda fecha en el Campeonato Salteño de la “A”. Será el domingo 17 de agosto, con estos partidos y canchas:

🏟️ Parque Carlos Ambrosoni

Hora 14: Libertad vs Nacional .

vs . Hora 16.15: River Plate vs Salto Nuevo.

🏟️ Parque Ernesto Dickinson

Hora 14.30: Universitario vs Arsenal .

vs . Hora 16.45: Gladiador vs Ceibal.

🏟️ Parque Luis T. Merazzi

Hora 14: Sud América vs Hindú .

vs . Hora 16.15: Ferro Carril vs Salto Uruguay.

📈 Es la pasión de la gente: 2.871 entradas vendidas

En este caso, hay que hablar de la pasión de la gente y sin recortes. Tantos meses sin fútbol a nivel de la Divisional «A» (el Campeonato Salteño de 2024 concluyó el 9 de diciembre), que la primera fecha generó lo que generó: gente para ir, saliente número en la venta de entradas y recaudación segura de la válida.

🏟️ Escenario 🎟️ Entradas vendidas Parque Ernesto Dickinson 1.504 Cancha de Nacional 621 Parque Carlos Ambrosoni 746 Total 2.871

💬 «La ventaja de haber empezado todos juntos»

El presidente de la Liga Salteña, Luis Alberto Arreseigor, le puso el acento a la más que válida recaudación alcanzada en la primera fecha, como consecuencia de la venta de entradas.

No faltó tanto para las 3.000. A su vez, hubo un aspecto que el presidente no eludió y marcó a fuego: “porque es la ventaja de haber empezado todos juntos y eso hace a la propia imagen del campeonato. Hay que recordar que el año pasado teníamos a veces entre tres o cuatro partidos entre semana, teniendo en cuenta los equipos salteños jugando en el Campeonato del Interior. Iniciar en agosto, suma para que el domingo tengamos seis partidos. Mejora la organización. Mejora todo”.