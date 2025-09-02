🏆 Cuando pasó la 5ª fecha en categoría Sub 14

📌 El Salto que empató y con boleto para avanzar
Clasificados: Rivera, Salto, Soriano, Río Negro, San José, Durazno, Tacuarembó, Canelones, Florida, Maldonado, Lavalleja, Cerro Largo y Treinta y Tres.
Se trata de una nómina que incluye a Salto, después de haber empatado 1 a 1 con Paysandú en suelo sanducero. La condición de invicto igualmente, en el caso del equipo que orienta Robert Olivera.
Es la Copa del Interior en categoría Sub 14.
⚽ La que «C»e viene
📌 San Eugenio-Florida: segundo y tercero, ¿qué más quieren?
Será esta noche, cuando la Divisional «C» sesione y proceda a fijar la quinta fecha de la primera rueda.
Al cabo de la secuencia que pasó, Huracán y San Eugenio comparten la primera posición, pero Huracán establece mejor diferencia de goles.
Más allá de cada partido que viene, se asociará a una gravitación para no discutir, uno de ellos por sobre todos: el que jugarán San Eugenio y Florida, segundo y tercero respectivamente.
Los 10 puntos de San Eugenio y los 7 de Florida.
En tanto, otro de los juegos capaz de encender la mecha: Tigre y Paso del Bote. En el caso de Tigre, que llegará después de vencer, y Paso del Bote, habiendo repartido puntos con Florida.
En materia de equipos goleadores, el mayor registro es Huracán (12) y Rodó en el polo opuesto con una sola conversión.
📅 Quinta fecha de la primera rueda
- Huracán vs Club de Pesca
- Florida vs San Eugenio
- Lazareto vs Barcelona
- Santa Rosa vs Albion
- Quinta Avenida-Treinta y Tres vs Rodó
- Tigre vs Paso del Bote
EN LA TABLA
📌 Para tener en cuenta
En esta temporada 2025, la Divisional «C» altera el sistema de disputa. Desde EL PUEBLO, como para rescatar a manera de síntesis, las variantes que se introducen:
- Una rueda, todos contra todos.
- La segunda rueda en series, pares e impares, según el puntaje de la primera rueda.
- Al cabo de los 16 partidos, el ganador del Acumulado se convertirá en el primer equipo ascendido.
- Tras ello, una liguilla entre el segundo, tercero, cuarto y quinto del Acumulado, por el segundo ascenso.
- Si el segundo del Acumulado, en relación al tercero, establece una diferencia de 4 puntos o más, ingresará a la liguilla con 3 puntos de ventaja.
- El ganador de la liguilla será el segundo ascendido a la «B».
🅰️ Serie “A”
Bella Unión 2 – Rivera 3
Fecha Libre: Artigas
Posiciones
- Rivera 5p (1)
- Artigas 4p (1)
- Bella Unión 4p (-2)
🅱️ Serie “B”
Paysandú 1 – Salto 1
Fecha Libre: Young
Posiciones
- Salto 8p (3)
- Paysandú 4p (-1)
- Young 1p (-2)
🌊 Serie “C”
Flores 0 – Carmelo 2
Soriano 1 – Río Negro 0
Posiciones
- Soriano 13p (17)
- Río Negro 10p (8)
- Carmelo 4p (-9)
- Flores 1p (-16)
🌿 Serie “D”
Colonia 2 – Federación Colonia 2
Ecilda Paullier 2 – San José 1
Posiciones
- San José 10p (4)
- Ecilda Paullier 7p (1)
- Federación Colonia 6p (5)
- Colonia 4p (-10)
🔴 Serie “E”
Tacuarembó 9 – San Gregorio de Polanco 0
Durazno 9 – Paso de los Toros 1
Posiciones
- Durazno 15p (28)
- Tacuarembó 9p (16)
- Paso de los Toros 4p (-8)
- San Gregorio de Polanco 1p (-36)
⭐ ¡15 en 15!
📌 La Sub 15 de Salto es la perfección ganando
La nueva fecha que pasó a nivel de la Sub 15 en la Copa del Interior implicó el pasaje a la ronda siguiente de Salto, Maldonado, Sarandí del Yi y José Pedro Varela.
En el caso de Salto, con la Dirección Técnica de Federico Aplanalp, es realmente la perfección ganando puntos: 15 en 15.
No por nada es primero y uno de los que materializó la clasificación a la siguiente secuencia.
🅰️ Serie “A”
Bella Unión 0 – Rivera 2
Artigas 1 – Baltazar Brum 0
Posiciones
- Rivera 13p (14)
- Artigas 12p (5)
- Bella Unión 2p (-6)
- Baltazar Brum 1p (-13)
🅱️ Serie “B”
Paysandú 1 – Salto 3
Young 2 – Lavalleja 1
Posiciones
- Salto 15p (15)
- Paysandú 9p (9)
- Young 6p (-3)
- Liga Lavalleja de Salto 0p (-21)