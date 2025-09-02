🏆 Cuando pasó la 5ª fecha en categoría Sub 14

- espacio publicitario -

📌 El Salto que empató y con boleto para avanzar

Clasificados: Rivera, Salto, Soriano, Río Negro, San José, Durazno, Tacuarembó, Canelones, Florida, Maldonado, Lavalleja, Cerro Largo y Treinta y Tres.

Se trata de una nómina que incluye a Salto, después de haber empatado 1 a 1 con Paysandú en suelo sanducero. La condición de invicto igualmente, en el caso del equipo que orienta Robert Olivera.

Es la Copa del Interior en categoría Sub 14.

⚽ La que «C»e viene

📌 San Eugenio-Florida: segundo y tercero, ¿qué más quieren?

Será esta noche, cuando la Divisional «C» sesione y proceda a fijar la quinta fecha de la primera rueda.

Al cabo de la secuencia que pasó, Huracán y San Eugenio comparten la primera posición, pero Huracán establece mejor diferencia de goles.

Más allá de cada partido que viene, se asociará a una gravitación para no discutir, uno de ellos por sobre todos: el que jugarán San Eugenio y Florida, segundo y tercero respectivamente.

Los 10 puntos de San Eugenio y los 7 de Florida.

En tanto, otro de los juegos capaz de encender la mecha: Tigre y Paso del Bote. En el caso de Tigre, que llegará después de vencer, y Paso del Bote, habiendo repartido puntos con Florida.

En materia de equipos goleadores, el mayor registro es Huracán (12) y Rodó en el polo opuesto con una sola conversión.

📅 Quinta fecha de la primera rueda

Huracán vs Club de Pesca

vs Florida vs San Eugenio

vs Lazareto vs Barcelona

vs Santa Rosa vs Albion

vs Quinta Avenida-Treinta y Tres vs Rodó

vs Tigre vs Paso del Bote

EN LA TABLA

📌 Para tener en cuenta

En esta temporada 2025, la Divisional «C» altera el sistema de disputa. Desde EL PUEBLO, como para rescatar a manera de síntesis, las variantes que se introducen:

Una rueda, todos contra todos.

La segunda rueda en series, pares e impares, según el puntaje de la primera rueda.

Al cabo de los 16 partidos, el ganador del Acumulado se convertirá en el primer equipo ascendido.

se convertirá en el primer equipo ascendido. Tras ello, una liguilla entre el segundo, tercero, cuarto y quinto del Acumulado , por el segundo ascenso.

, por el segundo ascenso. Si el segundo del Acumulado , en relación al tercero, establece una diferencia de 4 puntos o más, ingresará a la liguilla con 3 puntos de ventaja.

, en relación al tercero, establece una diferencia de 4 puntos o más, ingresará a la liguilla con 3 puntos de ventaja. El ganador de la liguilla será el segundo ascendido a la «B».

🅰️ Serie “A”

Bella Unión 2 – Rivera 3

Fecha Libre: Artigas

Posiciones

Rivera 5p (1)

5p (1) Artigas 4p (1)

4p (1) Bella Unión 4p (-2)

🅱️ Serie “B”

Paysandú 1 – Salto 1

Fecha Libre: Young

Posiciones

Salto 8p (3)

8p (3) Paysandú 4p (-1)

4p (-1) Young 1p (-2)

🌊 Serie “C”

Flores 0 – Carmelo 2

Soriano 1 – Río Negro 0

Posiciones

Soriano 13p (17)

13p (17) Río Negro 10p (8)

10p (8) Carmelo 4p (-9)

4p (-9) Flores 1p (-16)

🌿 Serie “D”

Colonia 2 – Federación Colonia 2

Ecilda Paullier 2 – San José 1

Posiciones

San José 10p (4)

10p (4) Ecilda Paullier 7p (1)

7p (1) Federación Colonia 6p (5)

6p (5) Colonia 4p (-10)

🔴 Serie “E”

Tacuarembó 9 – San Gregorio de Polanco 0

Durazno 9 – Paso de los Toros 1

Posiciones

Durazno 15p (28)

15p (28) Tacuarembó 9p (16)

9p (16) Paso de los Toros 4p (-8)

4p (-8) San Gregorio de Polanco 1p (-36)

⭐ ¡15 en 15!

📌 La Sub 15 de Salto es la perfección ganando

La nueva fecha que pasó a nivel de la Sub 15 en la Copa del Interior implicó el pasaje a la ronda siguiente de Salto, Maldonado, Sarandí del Yi y José Pedro Varela.

En el caso de Salto, con la Dirección Técnica de Federico Aplanalp, es realmente la perfección ganando puntos: 15 en 15.

No por nada es primero y uno de los que materializó la clasificación a la siguiente secuencia.

🅰️ Serie “A”

Bella Unión 0 – Rivera 2

Artigas 1 – Baltazar Brum 0

Posiciones

Rivera 13p (14)

13p (14) Artigas 12p (5)

12p (5) Bella Unión 2p (-6)

2p (-6) Baltazar Brum 1p (-13)

🅱️ Serie “B”

Paysandú 1 – Salto 3

Young 2 – Lavalleja 1

Posiciones

Salto 15p (15)

15p (15) Paysandú 9p (9)

9p (9) Young 6p (-3)

6p (-3) Liga Lavalleja de Salto 0p (-21)