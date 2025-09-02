back to top
13.8 C
Salto
martes, septiembre 2, 2025
InicioDEPORTES

🏆 Cuando pasó la 5ª fecha en categoría Sub 14

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
1
Tiempo de lectura: 3 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/noc6

📌 El Salto que empató y con boleto para avanzar

Clasificados: Rivera, Salto, Soriano, Río Negro, San José, Durazno, Tacuarembó, Canelones, Florida, Maldonado, Lavalleja, Cerro Largo y Treinta y Tres.

Se trata de una nómina que incluye a Salto, después de haber empatado 1 a 1 con Paysandú en suelo sanducero. La condición de invicto igualmente, en el caso del equipo que orienta Robert Olivera.

Es la Copa del Interior en categoría Sub 14.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

⚽ La que «C»e viene

📌 San Eugenio-Florida: segundo y tercero, ¿qué más quieren?

Será esta noche, cuando la Divisional «C» sesione y proceda a fijar la quinta fecha de la primera rueda.

Al cabo de la secuencia que pasó, Huracán y San Eugenio comparten la primera posición, pero Huracán establece mejor diferencia de goles.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -
Registrate y participa de increibles sorteos

Más allá de cada partido que viene, se asociará a una gravitación para no discutir, uno de ellos por sobre todos: el que jugarán San Eugenio y Florida, segundo y tercero respectivamente.

Los 10 puntos de San Eugenio y los 7 de Florida.

En tanto, otro de los juegos capaz de encender la mecha: Tigre y Paso del Bote. En el caso de Tigre, que llegará después de vencer, y Paso del Bote, habiendo repartido puntos con Florida.

En materia de equipos goleadores, el mayor registro es Huracán (12) y Rodó en el polo opuesto con una sola conversión.

📅 Quinta fecha de la primera rueda

  • Huracán vs Club de Pesca
  • Florida vs San Eugenio
  • Lazareto vs Barcelona
  • Santa Rosa vs Albion
  • Quinta Avenida-Treinta y Tres vs Rodó
  • Tigre vs Paso del Bote

EN LA TABLA

📌 Para tener en cuenta

En esta temporada 2025, la Divisional «C» altera el sistema de disputa. Desde EL PUEBLO, como para rescatar a manera de síntesis, las variantes que se introducen:

  • Una rueda, todos contra todos.
  • La segunda rueda en series, pares e impares, según el puntaje de la primera rueda.
  • Al cabo de los 16 partidos, el ganador del Acumulado se convertirá en el primer equipo ascendido.
  • Tras ello, una liguilla entre el segundo, tercero, cuarto y quinto del Acumulado, por el segundo ascenso.
  • Si el segundo del Acumulado, en relación al tercero, establece una diferencia de 4 puntos o más, ingresará a la liguilla con 3 puntos de ventaja.
  • El ganador de la liguilla será el segundo ascendido a la «B».

🅰️ Serie “A”

Bella Unión 2 – Rivera 3
Fecha Libre: Artigas

Posiciones

  • Rivera 5p (1)
  • Artigas 4p (1)
  • Bella Unión 4p (-2)

🅱️ Serie “B”

Paysandú 1 – Salto 1
Fecha Libre: Young

Posiciones

  • Salto 8p (3)
  • Paysandú 4p (-1)
  • Young 1p (-2)

🌊 Serie “C”

Flores 0 – Carmelo 2
Soriano 1 – Río Negro 0

Posiciones

  • Soriano 13p (17)
  • Río Negro 10p (8)
  • Carmelo 4p (-9)
  • Flores 1p (-16)

🌿 Serie “D”

Colonia 2 – Federación Colonia 2
Ecilda Paullier 2 – San José 1

Posiciones

  • San José 10p (4)
  • Ecilda Paullier 7p (1)
  • Federación Colonia 6p (5)
  • Colonia 4p (-10)

🔴 Serie “E”

Tacuarembó 9 – San Gregorio de Polanco 0
Durazno 9 – Paso de los Toros 1

Posiciones

  • Durazno 15p (28)
  • Tacuarembó 9p (16)
  • Paso de los Toros 4p (-8)
  • San Gregorio de Polanco 1p (-36)

⭐ ¡15 en 15!

📌 La Sub 15 de Salto es la perfección ganando

La nueva fecha que pasó a nivel de la Sub 15 en la Copa del Interior implicó el pasaje a la ronda siguiente de Salto, Maldonado, Sarandí del Yi y José Pedro Varela.

En el caso de Salto, con la Dirección Técnica de Federico Aplanalp, es realmente la perfección ganando puntos: 15 en 15.

No por nada es primero y uno de los que materializó la clasificación a la siguiente secuencia.

🅰️ Serie “A”

Bella Unión 0 – Rivera 2
Artigas 1 – Baltazar Brum 0

Posiciones

  • Rivera 13p (14)
  • Artigas 12p (5)
  • Bella Unión 2p (-6)
  • Baltazar Brum 1p (-13)

🅱️ Serie “B”

Paysandú 1 – Salto 3
Young 2 – Lavalleja 1

Posiciones

  • Salto 15p (15)
  • Paysandú 9p (9)
  • Young 6p (-3)
  • Liga Lavalleja de Salto 0p (-21)
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/noc6
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Ferro y Ceibal definen; Cerro busca el ascenso

TURF - HIPICO DE LAGO

12 carreras hoy en Pista Barrio Artigas

Cubilla, el «Mago» y «Pitufo»Del arte y del gol… ¡son ellos...