🏁 Vengan…¡y pasen revista!

=Pasó la primera fecha del Campeonato Salteño «A».

Después de tanta espera, levantaron la bandera.

Tres de punta: Arsenal, Nacional y Sud América.

Nada ha sido en vano.

Las primeras sensaciones quedan. Los primeros conceptos se alojan.

No se trata de caer en lugares comunes o frases hechas,

pero es verdad que hay señales.

Pero es verdad que hay quienes derrocaron más de una predicción.

Pero es verdad que no faltaron golpes de espada a eventuales favoritismos.

Por eso, esta primera secuencia produce más de una reflexión.

Pasar revista no viene mal. Válido como conclusión al paso.

Eso también es verdad.

⚡ Sud América

El batacazo.

No solo porque venció a Gladiador viniendo desde la «B», sino porque le convirtió tres goles a uno de los cuatro mejores equipos de OFI a nivel de la Divisional «B».

Por lejos el batacazo de la fecha y porque además respondió desde la ofensiva a partir de la doble punta de Martín Lima y Facundo Trinidad. Dos goles a la cuenta del goleador de Sud América en la temporada pasada. Había convertido 18 goles en la «B», año 2024, cuando se alcanzó el primer ascenso.

En la segunda fecha frente a Hindú… ¿qué destino Sud América? ¿Cuál?

Puntaje total: 8 puntos.

🌥 Gladiador

Las nubes grises.

Por lo menos en la primera fecha del Salteño, sin luminosidad, como en no pocos partidos del Torneo del Interior.

Por eso las nubes grises que pueden tornarse en amenaza en el cielo de Gladiador. Defendió con limitaciones y con falta de autoridad para imponerse en el trámite.

Cuando produjo el descuento sobre el final, «le tiró parte de su historia» a Sud América. Pero no alcanzó. Está obligado a la estabilidad de rendimiento. Va por ella.

Puntaje total: 5 puntos.

❓ Salto Uruguay

¿Qué es posible?

Enfrentó a Libertad y repartió puntos 0 a 0. Es válido tener en cuenta que este equipo del «Lolo» Aguirre es parte de un ciclo de construcción. No es de un día para el otro que se alcanza rédito, pero en la primera versión desnudó complicaciones de ofensiva. Los que llegaron no convencieron y ante un equipo que no lo acosó tanto, la ausencia de herramientas para el desnivel le faltaron.

Tendrá a Ferro Carril como rival en la segunda fecha.

En Salto Uruguay, la interrogante fluye: ¿qué es posible?

Puntaje total: 4 puntos.

❤️ Libertad

Razón del corazón.

Poco menos que celebró el empate ante Salto Uruguay. No le vino mal al «Lobo», porque además fue el primer partido de Fabricio «Moroco» Martínez en la Dirección Técnica. Salpicón de dudas en el primer tiempo y acentuando propiedades en la recta final. Tras los 90′ en Libertad, un convencimiento colectivo, «porque no siempre respondimos, pero nunca dejamos de poner el corazón».

Se atrevió en cuenta gotas y en los minutos finales se volvió apuesta defensiva.

Principio quieren las cosas.

Puntaje total: 6 puntos.

🔒 Arsenal

El intocable.

Por ahora, intocable a partir de su vigencia. Intocable resguardo defensivo cuando debió hacerlo y entre Juan Coelho y Cristian Luna, a la medida de la necesidad de juego. Pero el hecho es que Arsenal resultó intocable a la hora de jugar, construir y llegar.

Aún sin Paolo Muñoz por lesión, la influencia del «Lolo» Tabárez se prolonga como intocable pieza de fulgor saliente.

El equipo de Richard Requelme ganó el partido en zona de volantes. Sumó tres puntos para que el estímulo no falte. En la próxima fecha con Universitario enfrente. Si Arsenal gana, le saca 5 puntos al actual Campeón Salteño, Partido y pico.

Puntaje total: 8 puntos.

💔 River Plate

Esa herida…

…la herida de River Plate. No solo por la derrota a manos de Arsenal, sino porque al equipo le faltó continuidad de respuesta, como por ejemplo la expuso en varios pasajes de su participación en la Divisional «B» de OFI.

Lo bueno: el retorno del sanducero Oscar Bassadone en defensa. Lo malo: los recortes ofensivos que el equipo padeció, sin que surgieran las más criteriosas fuentes de creación.

Por eso, los límites de ataque fueron notorios. La verdad sea dicha: River Plate es más de lo que fue y frente a Salto Nuevo la tentativa no es otra: reinventarse.

Puntaje total: 4 puntos.

✝ Nacional

El creyente.

Nacional fue ganador y esos tres puntos tienen su propio peso, porque hay que suponer que Ferro Carril para los tricolores es un rival directo.

Pero Nacional creyó en lo que tiene y en el segundo tiempo no renunció a lo que sabe: medirse, graduarse, explotar las variantes puntuales y evitar el fútbol excesivamente posicional.

A partir de ese Nacional en exposición de dinámica, fue el que dio vuelta la historia. Zapata y Arbiza obraron como gestores de consigna superior.

La ofensiva se abanicó generosa. Nacional parece volver a creer en el catálogo que lo distinguió en el 2024. Fue segundo de Universitario. Pellizcó la corona.

Puntaje total: 7 puntos.

👏 Salto Nuevo

¡Aplaudan nomás!

No se sintió menos que Universitario y jugar en el Parque Carlos Ambrosoni, a la medida de este Salto Nuevo en manos de Fabián Paiva.

Perdió dos puntos o ganó un punto, esa es la cuestión. La verdad sea dicha: ganó un punto. Y lo ganó por el rival que tuvo enfrente.

¿Recomendarle a Salto Nuevo? Que los volantes acepten la pretensión del desdoble ofensivo.

¿Y qué admitirle a Salto Nuevo? El criterio defensivo. Lo tuvo y lo sostuvo. Valió.

Puntaje total: 6 puntos.

💤 Universitario

La «siesta» campeona

Se entiende que Universitario no haya alcanzado la más saludable dimensión. Después de alcanzar la gloria en OFI, es natural un aflojamiento en todos los órdenes previsibles.

Pero además, las variantes que introdujo Alejandro Irigoyen, postergando a algunos potenciales titulares y apuntando a más minutos en quienes fueron «combatientes de segunda línea».

Todo hace suponer que frente a Arsenal, el DT compondrá la más válida integración titular. Un empate para la «U» no es un drama, no convoca a la angustia.

Pero el hecho con Universitario es uno: la imperturbable ley ganadora que lo sustenta.

Puntaje total: 5 puntos.

🎯 Hindú

La primera misión

Para Hindú era clave lo que fue clave: no perder. Una manera de fabricar el estímulo. La división de puntos frente a Ceibal no le vino mal.

Cuando Gastón Elgarte llegó para el grito del empate, una manera de producir la base para el objetivo final.

Antes del partido, el DT Maycon Rodríguez dejó en claro lo que pensaba: «Más allá del rendimiento que se tenga, aquí lo que vale de entrada es no perder».

E Hindú no perdió y en la próxima fecha es partido especial ante Sud América.

Hindú contempló la primera misión. A veces en fútbol, no hay mejor defensa que una buena defensa.

Puntaje total: 6 puntos.

🌪 Ferro Carril

El tormento

Las dos caras de la moneda. El gratificante primer tiempo y en el segundo, los enredos argumentales y el vacío de precisión.

Nacional se lo dio vuelta y Ferro se fue del estadio sin saber bien por qué le faltó otra vez la reacción necesaria en el momento justo o el alcance de un equilibrio básico.

La doble punta de Tavárez-Bueno, con limitaciones de maniobra. Cuando Natanel redescubrió la banda como ámbito de penetración, Ferro supo de un más sabio molde ofensivo.

La derrota no fue una derrota más, porque perdió frente a Nacional y porque el equipo concluyó perdido en medio de confusiones que debe superar.

El próximo rival es Salto Uruguay. Demasiado clave ese tiempo que vendrá… Demasiado.

Puntaje total: 4 puntos.

❌ Ceibal

La anulación

Ceibal debió fue de propuesta superior en materia ofensiva, o por lo menos en cuanto a búsqueda se refiere. Pero es cosa cierta que el equipo de Martín Barreto no resolvió desde ese imperativo.

Por eso, quedó a media luz. Por eso terminó repartiendo puntos.

La influencia de Nicolás Fagúndez, pero sin que funcionase la pretendida sociedad con Javier Vargas. Las variantes en la recta final y la persistencia prolongada, pero anulándose en los metros finales por falta de criterio, más allá de la inventiva en cuenta gotas.

El partido que viene frente a Gladiador tendrá que ser básico para enderezar la búsqueda.

Aunque con Ceibal, no habría que apartarse de un aspecto no menor: es un equipo que va naciendo de cero. Poco queda del Ceibal 2024.

Puntaje total: 5 puntos.