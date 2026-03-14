Zona Oeste, rival de Salto: el de la fortaleza en casa

Es el vice campeón de aquella confederación. Zona Oeste llega al partido de Salto, con el estatus de haber sido un protagonista central en su regional. La memoria no puede fallar, porque Zona Oeste fue ganador como visitante ante Maldonado en la final, pero después sucumbió de local con el 1 a 0.

* Fortaleza en Casa: El Estadio Julio César Abbadie, en Pan de Azúcar, ha sido su bastión. Durante toda la fase regional, el equipo se hizo fuerte allí, logrando resultados clave que les permitieron avanzar. Es un escenario donde el público presiona y la selección local se siente cómoda, un factor a tener en cuenta para el partido de ida a jugarse mañana desde la hora 22.

ELLOS, LOS QUE ESPERAN

Una estadística no escrita, pero vital, es su capacidad para jugar partidos de 120 minutos o definiciones dramáticas. En la final del Este, tuvieron que recurrir a un tiempo suplementario y no le faltó respuesta. Exposición de estado físico y mental muy alto tras una fase de grupos que también los tuvo como líderes destacados.

Si analizamos sus resultados recientes, Zona Oeste tiende a protagonizar partidos de marcador corto. Es un equipo que prioriza el orden defensivo y busca capitalizar errores del rival, más que intentar avasallar con posesión. Es, en esencia, un equipo «copero» que sabe sufrir y sacar adelante resultados ajustados.

PARA QUE SALTO LO SEPA

Identidad: Equipo sólido, equilibrado y de buen orden táctico.

Fortaleza: Alta capacidad de resiliencia en partidos eliminatorios.

Tendencia: Partidos de pocos goles; muy competitivos en lo físico.

Factor clave: Salto deberá tener paciencia y precisión, ya que Zona Oeste no regalará espacios.

El hecho de que hayan sido campeones regionales les otorga una confianza anímica superior, pero también implica que llegan con mayor desgaste acumulado, sobre todo desde el plano emocional.

Es un cruce que promete ser de máxima paridad táctica. Salto tendrá que imponer su juego ante una defensa que ha demostrado ser muy disciplinada durante todo el torneo.

Un esquema de «doble lateral» y con el Salto de las subidas

El equipo de Maldonado Interior destaca por ser un bloque muy compacto. No suelen arriesgar en el fondo; prefieren dejar que el rival proponga para luego salir en velocidad.

* Arquero: Juan Manuel Lladó ha dado mucha seguridad bajo los tres palos.

* Defensa: Camilo Miraglia y Alejandro Lacruz suelen liderar una zaga que no se complica.

* Mediocampo-Ataque: El engranaje depende mucho de Rodrigo Tabárez y Facundo Díaz. Arriba, Martín Lazo (foto) y Matías Tavares son jugadores de mucha jerarquía que necesitan poco espacio para marcar diferencia. Más allá de los nombres propios, el duelo táctico pasará por dos puntos cruciales:

* La batalla de las bandas: Zona Oeste sabe que Salto explota mucho las subidas de sus laterales. Es muy probable que Balda prepare un esquema de «doble lateral» o volantes muy aplicados en el retroceso para contener esas proyecciones.

* La zona de gestación: Salto necesita que sus volantes creativos tengan libertad. Si Zona Oeste logra aplicar una presión asfixiante sobre los receptores salteños en el medio, el partido se volverá un duelo de fricción y balones largos, lo cual favorecería la propuesta más conservadora del local.

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«Dale que se van….»

Algunos minutos después de las 14 de la víspera, la delegación de la Sub 18 partió con destino a Melo, capital de Cerro Largo, para afrontar hoy sábado el partido ante los arachanes, de ida por Cuartos de Finales del Campeonato del Interior. Asistencia de los familiares directos y amigos en el Parque Ernesto Dickinson, a la hora de este tiempo que no es menor: los afectos que fluyen con el deseo a favor también y los caudales emotivos que no faltan. En la nota gráfica derivada gentilmente a EL PUEBLO por Liliana Roldán, ahí están los componentes de la selección y entre otros, el Dr Julio Flores, médico de la categoría. Por lo menos una variante en el equipo que orienta Wilson «Tortuga» Cardozo. De los ausentes: Moises Gallo. Para Salto, es una manera de estrenar el flamante título de Campeón del Litoral Norte.

«Tengo derecho a creer»

«En la semana, hicimos lo que había que hacer. Combinar los tiempos, manejar las ansiedades y ahora viajar en el día previo, para llegar en condiciones. Tengo derecho a creer en este grupo, porque no solo fui descubriendo la calidad de respuesta como jugadores de fútbol, sino como deportistas integrales. No en todos los partidos jugados alcanzamos brillantez, pero lo bueno es que el resultado a favor no dejó de ser una consecuencia propia del que persiste, Sabemos lo esencial de Cerro Largo. La localía estoy convencido, que no pesa tanto. Salto nunca perdió fuera de casa. En la medida que no falte la responsabilidad y la certeza, no estaremos lejos de lo que vamos a buscar».

(WILSON CARDOZO. El DT de ese pensamiento que dejó picando….)

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