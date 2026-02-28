«Yo firmo para Chaná»

Pase de Edinson Chivel a Chaná

Jugó en River Plate. Jugó en Salto Uruguay. Pero en esta semana que va finalizando, EDINSON CHIVEL fue al local de la Liga Salteña de Fútbol, para firmar el pase: ya es jugador del Club Atlético Chaná. Hay que tener en cuenta que el volante llega en condición de libre. En la temporada pasada fue uno más en el fútbol de la Liga Comercial. El hecho es que Robert Olivera, el DT, abrió diálogo con Edinson, y la voluntad conquistada. Será uno más en el plantel rojioro, que este año sustenta una ilusión sin transferencia: ascender a la Divisional «A». Después de todo, es el año de los 100 años y el fino talento de Edinson Chivel no pasará al costado de la historia. Seguro que trascenderá.

«Andy» Rondán, ahora es decano

Pase de Juan Andrés Rondán a Salto Uruguay

La historia de JUAN ANDRÉS RONDÁN se fue agitando al paso de los años. Sucede que pasó por varios equipos, el volante o delantero que ahora suma 29 años. En noviembre llega a los 30. Se inició en «Ceibalito», para luego en este orden: en el Baby Fútbol de Sportivo Progreso, Albion (campeón Invicto en categoría Sub 18), Ceibal (Campeón Salteño), Ferro Carril (Campeón Salteño), Gladiador, Cizaña Fútbol en la Liga Agraria (Campeón), Independiente de la Liga Agraria,selecciones de Salto y Liga Agraria, además de VJ 24 horas en el fútbol de la Liga Comercial. Lo cierto es que ahora «Andy» Rondán se transforma en jugador de Salto Uruguay, con el plantel superior en manos de Pablo Damián Vela, tras el final de ciclo de Rodolfo Javier Aguirre. Salto Uruguay pudo haberse registrado como uno más en el Campeonato del Interior a nivel de la Divisional «B», pero se rehusó a esa posibilidad. Salto Uruguay será «doméstico» y con un objetivo: ser uno más en el lote de ocho equipos que jugará los play off, tal como sucedió en la temporada pasada.

Casi nada: un salteño contra el Real Madrid

Mauro Arambarri, un salteño contra Real Madrid

El fin de semana de la nueva fecha en el fútbol de España, que tiene a Barcelona como único puntero, con dos unidades de ventaja en relación a Real Madrid. Hoy sábado, Barcelona será local ante Villarreal, pero el lunes….un lunes especial para un salteño: MAURO ARAMBARRI. Su equipo Getafe será visitante el lunes ante Real Madrid en el estadio Bernabéu. Ante el equipo de la «casa blanca» donde alista Federico Valverde, Arambarri tiene la chance de exponer el valor de sus aptitudes. No es la primera vez que enfrenta a Real. Desde EL PUEBLO, un repaso a los más salientes partidos que se vienen, no está demás plantearlo. A saber.

Grandeza de capitán: Un tal Coates….

Coates, Nacional….grandeza de capitán

El capitán, a los 35 años, cumple su tercer ciclo en Nacional. Producto genuino de la cantera inagotable, a los 18 años fue ascendido al plantel principal. Debutó en el primero el 18 de abril de 2009, triunfo por 2:0 sobre Bella Vista, con goles anotados por su inolvidable amigo Santiago “Morro” García.

En transferencia récord fue negociado al Liverpool de Inglaterra, tras brillar en la Copa América 2011, ganada por Uruguay en Argentina. Certamen en el que resultó elegido mejor futbolista joven.

Tras un efímero pasaje en los primeros seis meses de 2014, diez años después, definitivamente regresó a su casa. Doce títulos, luce orgulloso en su palmarés. Nueve de ellos, de carácter oficial. Es nada menos, que tetracampeón uruguayo (2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 y 2025). En materia de clásicos, se lo puedo considerar todo un ganador. Disputó un total de 22 encuentros y registra números altamente positivos: 8 ganados, 10 empatados y apenas 4 perdidos.

