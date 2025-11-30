¡….y la selección salteña también padeció este puntero para la historia!

«Desde aquel 1986 que compartimos mi primera selección como jugador, nuestros caminos de vida fueron a la par. Compañeros, rivales, nunca enemigos. Como Entrenador me enseñaste y obligaste a ser competitivo, como amigo nuestras charlas no eran de fútbol, eran de pasión por el fútbol. Siempre me decías, hay que tirarle con el medallero, las pérdidas que las cuente otro!! Si tendremos anécdotas juntos, viajes, concentraciones, etc. Porfiado, calentón, polémico, obsesivo con cada detalle, buen tipo. Que haya paz en tu tumba Muñeco( así te decía yo)»

En esos términos, CARLOS FERNANDO CABILLÓN, despidió a su amigo JUAN RAMÓN SILVERA, fallecido en en las primeras horas del viernes pasado. Sucede que los dos fueron parte de una misma generación y desde sus talentos y virtudes, potenciaron al Paysandú de la década de los 80, para ser Campeón del Litoral primero y Campeón del Interior después. Cabillón, como ala izquierda en la zona de volantes y Silvera, en la condición de puntero. No es menos cierto que Ramón fue uno de los jugadores más potenciales en su función, prolongando la gravitación de los punteros derechos. En los briosos años 70, primero Jorge Arcel y después Enzo Eduardo Ángelo, hasta que llegaría el momento de Silvera. Las selecciones salteñas, padecieron el arte de la gambeta de Juan Ramón. Por ejemplo en un clásico jugado en el Dickinson, con la «blanca» imponiéndose 4 a 2. Ahí están en la toma gráfica, Silvera y Cabillón. Un tándem a la medida de aquellos tiempos. Fútbol más fútbol. Clase de Carlitos y todo el repertorio de Ramón. Una sociedad perfecta. Desde lo futbolístico sin dudas, pero en los últimos años, el afianzamiento humano en la vida. ¿Las charlas de fútbol?….y no. De pasión por el fútbol, seguramente. O sin seguramente. Desde ellos. Bien desde ellos… Los de la sociedad.

Agustín Custodio: El no en River y el sí en el combinado

-Habrá que aguardar si finalmente mañana lunes sesiona o no el Consejo Superior de la Liga salteña de Fútbol. Si así sucediese, en ese ámbito se revelará la nómina de jugadores que estarán afectados a la selección salteña y que desde enero próximo, encarará la disputa del Torneo del Litoral Norte. En la edición de la víspera de EL PUEBLO, enfoque en modo selección y la suma de los primeros nombres que trascendieron y que de hecho serán ratificados por el DT. En tanto, uno de los volantes que serán nuevamente como parte del ciclo es AGUSTÍN CUSTODIO. El volante alistó en River Plate, hasta que fue separado del plantel, más luego se reintegró. Finalmente se alejó. El hecho es que Custodio será convocado por Rony Costa. La explicación del estratega no admite dudas: «el año pasado supo con nosotros, del mejor de los comportamientos. Lo reconocemos en esos términos. Por eso, volverá»

Rony Costa «No hay tanto tiempo, es el tiempo justo»

La idea de Rony Costa no es otra. Pactar el comienzo del ciclo preparatorio de la selección, para la semana que nace. Hay que tener en cuenta que en esta nómina inicial no serán citados (obviamente), los jugadores que pertenecen a aquellos equipos que no concluyeron la temporada oficial. Para el DT, «no hay tanto tiempo, es el tiempo justo». Entre 8 y 10 jugadores del ciclo pasado volverán a repetir, de acuerdo a la propia confesión de Rony. Es hablar de casi el 33 por ciento del núcleo total. Más allá de Costa y sus ayudantes de campo, para tener en cuenta la Preparación Física del Salto de mayores: el turno del profesor David Trindade. En el caso de Rony Guzmán Costa viene concluyendo un año para no olvidar: clasificó a Gladiador para jugar el año próximo en la Divisional «A» del Torneo del Interior de clubes, la chance de porfiar el Campeonato Salteño, hasta otorgarle el mando del combinado por segundo año consecutivo.

Ariel Rivero: La baja en Ceibal y después todos

«No es fácil mantener el humor en lo alto y la mejor disposición anímica. Porque esto de no saber cuando jugas también impacta desde lo grupal» Desde MARTÍN BARRETO, a EL PUEBLO, una manera de entender el actual tiempo de Ceibal y esta espera que se entremezcla con la incertidumbre misma.

El Ceibal que le apunta a Nacional con una única baja: la de Ariel Rivero, el lateral por zurda en la estructura defensiva.

Quién por él, es duda abierta del estratega albirrojo. La única ausencia en Ceibal. Después, con todos como parte de la escena. Desde la última vez de Ceibal Campeón Salteño en el 2022, a esta versión que apunta en esa dirección, aunque en el camino tiene un pretendiente a capa y espada: no otro que Nacional.

