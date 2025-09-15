….y fueron ustedes

- espacio publicitario -

Cuando se iba el primer tiempo, cuando el penal fue sancionado a favor de Nacional, cuando Matías Morales fue imperfecto en la definición y cuando Salto Uruguay se fue convenciendo que era posible el objetivo.

Hasta que sobre la media hora de la recta final, la resolución de Joaquín Aguirre para determinar el único gol del partido. Las modificaciones que introdujo Alejandro Torrens en la recta final, ya con Nicolás Arbiza y Darío Giovanoni en cancha.

El Salto Uruguay que fue táctico por excelencia y que no ofreció dudas sobre el imperativo de limitar terreno libre y cuando dispuso de alguna chance, latidos de contragolpes incluidos también.

- espacio publicitario -

Los decanos fueron sólidos para defender, con bien marcado sentido de la solidaridad. Como contrapartida, el Nacional que aceleró la búsqueda, pero con la claridad distante.

Triunfo y pico del decano. Cantó el primer gol, elevó la cuenta a cinco puntos y no renuncia a lo que viene. Lo que viene dirá, definitivamente, para qué está. Pero ayer en rodeo ajeno, fueron ustedes. Este Salto Uruguay. El que valió la pena.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

📋 ASÍ PASÓ

Campo de juego: Nacional.

Árbitro central: Marcelo Izaguirre (Bien).

Asistentes: Alfredo Hernández – Danilo Urruti.

NACIONAL (0): Lucas Peruchena; Alejandro Cavanna, Enzo González, Nicolás Cáceres, Yefferson Moreira; Diego Agustín Suárez, Bruno Basualdo, Facundo Moreira, Alan Aranda; Matías Rodrigo Morales, Matías Trindade.

Director Técnico: Héctor Alejandro Torrens.

Ayudante Técnico: Ángel Pereira.

SALTO URUGUAY (1): Joaquín González, Walter Campos, Facundo Tessis, Ignacio Bueno, Lucas Silva; Maycol Cuelho, Lucas Alvez, Joaquín Aguirre, Cristian Rodríguez; Milton Basualdo; Domingo Ramírez.

Director Técnico: Rodolfo Javier Aguirre.

Gol: ST-28′ Joaquín Aguirre.

El mejor de la cancha: Joaquín Aguirre – Ignacio Bueno – Cristian Rodríguez.

El mejor de Nacional: Facundo Moreira.

🟢 Hindú 1 Gladiador 0

Se atreve a soñar

Cuando terminó el partido, solo hubo que descubrir el rostro de los jugadores de Hindú. Porque fue victoria para la recompensa y el crecimiento en la tabla. Llegar a los 8 puntos, dos menos que Gladiador el de la punta, y sintiendo que el objetivo clave de no perder la categoría está bien próximo.

Pero además en Hindú, las ausencias no fueron pocas. Fue victoria ante Gladiador por el gol de Martín Machado y el aliento siempre de una actitud a la que no le faltó madurez.

Hindú no se regaló. No se expuso a ninguna inocencia defensiva. Supo de respaldo general desde cada uno y esta vez Gladiador no le encontró la vuelta al partido, sin haciendo fluir la idea y con frenos ofensivos permanentes.

Hindú cortó el camino. Fue a lo simple. Y lo simple es capaz de generar dividendos como esta vez, y atreviéndose a soñar por dos. Sobre todo, ser uno entre los ocho de los play off. Después de todo la tabla actual le ofrece esa chance. A Hindú parece no venirle mal.

📋 ASÍ PASÓ

Campo de juego: Nacional.

Árbitro central: Fernando López (Bien).

Asistentes: José Luis Ramallo – Johan Güelfi.

HINDÚ (1): Ramiro Carballo; Deivis Salaberry, Nicolás Rodríguez, Mateo Massarino, Fernando Miquelarena; Sebastián Galli, Martín Suárez, Juan Carlos Pereira, Santiago Ortiz; Lucas Piegas, Martín Machado.

Director Técnico: Maycon Rodríguez.

GLADIADOR (0): Fernando Nicolás Sánchez; Juan de los Santos, Michael Izaguirre, Enrique Aranda, Franco Hernández; Braian Ferreira, Agustín Panza, Matías Batista, José Henderson; Braian Rodríguez, Agustín Alvez da Silva.

Director Técnico: Rony Guzmán Costa.

Gol: 20′ Martín Machado.

El mejor de la cancha: Sebastián Galli – Mateo Massarino.

El mejor de Gladiador: Agustín Panza.

📊 En la tabla

📉 En el descenso

📌 Equipo Pts/PJ Promedio Universitario 43P/20PJ 2.150 Nacional 34P/21PJ 1.619 Hindú 8P/5PJ 1.600 River Plate 33P/21PJ 1.571 Ceibal 33P/21PJ 1.571 Gladiador 32P/21PJ 1.525 Ferro Carril 30P/21PJ 1.429 Arsenal 29P/21PJ 1.381 Libertad 27P/20PJ 1.350 Salto Nuevo 28P/21PJ 1.333 Salto Uruguay 24P/21PJ 1.143 Sud América 0P/5PJ 0.000