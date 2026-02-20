¿y a mi qué?: Donald Trump a la SCJ americana

La Corte Suprema falla 6-3 contra los aranceles de Trump y limita su poder. La decisión impacta comercio, precios y economía en EE.UU.

…durante años TODOS se han aprovechado de los Estados Unidos, los americanos fuimos idiotas, y culpo a los presindetes por eso, ahora, cobraremos menos a quienes sean buenos con nosotros, y más a quienes no lo sean… Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de los EEUU / Durante conferencia en vivo sobre la anulación de aranceles por parte de la Corte Suprema.

Corte Suprema asesta duro golpe a la política arancelaria de Trump

La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló este viernes la mayoría de los amplios aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, en una decisión que representa un revés significativo para su política económica insignia y un fuerte golpe político en el inicio de su segundo mandato.

En un fallo dividido 6-3, los magistrados determinaron que el presidente no tenía autoridad, bajo la ley de poderes económicos de emergencia de 1977, para imponer gravámenes a las importaciones provenientes de casi todos los socios comerciales del país. La decisión podría tener amplias repercusiones en el comercio global, los consumidores, las empresas, la inflación y el bolsillo de millones de estadounidenses.

¿Qué cambia y qué no?

Aunque el fallo invalida la mayor parte de los aranceles generales, algunos gravámenes específicos permanecen vigentes. Además, el presidente podría intentar restablecer ciertas tarifas, aunque bajo límites más estrictos y con mayor supervisión legal.

El tribunal no resolvió si el gobierno deberá devolver miles de millones de dólares recaudados a través de los aranceles ahora declarados inválidos, lo que abre la puerta a nuevas disputas judiciales y políticas.

¿Cuál fue la respuesta del presidente Trump?

En conferencia de prensa que finalizó hace instantes, el presidente norteamericano dijo claramente: «…esta resolución es una vergüenza, y los jueces que que no apoyaron son una vergüenza para sus familias… me habilitan a hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, mucho peores… puedo trabar embargos, prohibir, destruir… pero ¡no puedo cobrarles un dolar!».

También dijo que la resolución está hecha y que debe respetarse, pero que existen otros medios para hacer lo mismo: «...así lo expresa la propia resolución y así lo hará. Todo seguirá igual, simplemente lo haremos de una manera diferente…«.

Durante las preguntas de periodistas presentes, Trump lo resume de manera muy sencilla: «durante años TODOS se han aprovechado de los Estados Unidos, los americanos fuimos idiotas, y culpo a los presindetes por eso, ahora, cobraremos menos a quienes sean buenos con nosotros, y más a quienes no lo sean…«

Encuesta: mayoría desaprueba manejo de aranceles

Una encuesta de The Washington Post-ABC News-Ipsos publicada el viernes reveló que el 64 % de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump en materia arancelaria, frente a un 34 % que la respalda. Las cifras se mantienen sin cambios respecto a abril, pese a los esfuerzos del mandatario por defender su estrategia comercial.

El tribunal: los aranceles son impuestos

El fallo, redactado por el presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., rechazó explícitamente el argumento del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien había sostenido que los aranceles no constituían impuestos pese a haber generado cientos de miles de millones de dólares en ingresos federales.

La mayoría citó favorablemente el precedente de Gibbons v. Ogden (1824), que estableció que solo el Congreso puede regular el comercio interestatal, reforzando así la idea de que el Ejecutivo no puede asumir unilateralmente esas competencias.

Reacciones políticas inmediatas

Trump calificó la decisión como una “vergüenza” y lo hizo en vivo durante una confrerencia de prensa.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, defendió los aranceles en redes sociales, afirmando que habían generado miles de millones de dólares y fortalecido la posición negociadora de Estados Unidos.

Desde el Partido Demócrata, la senadora Jeanne Shaheen instó a la administración a reembolsar los aranceles cobrados “ilegalmente”, aunque el fallo no obliga explícitamente a hacerlo. Trump también se refirió a esto durante su disertación: «…de ninguna manera, esos dineros se destinaron a ayudar a empresas americanas, estamos menorando América, y las empresas están volviendo para evitar el pago de aranceles…«.

Impacto económico y político

La resolución de la Corte Suprema no solo redefine los límites del poder presidencial en materia comercial, sino que también podría alterar la estrategia económica de la Casa Blanca. Analistas anticipan efectos en mercados internacionales, cadenas de suministro, precios al consumidor y negociaciones comerciales en curso.

Con el comercio en el centro del debate y una opinión pública mayoritariamente crítica, la batalla política y legal en torno a los aranceles parece lejos de concluir.

Según las palabras del presidente americano, nada cambiará, simplemente buscaremos otros mecanismos para hacerlo, la propia SCJ lo dice claramente: «… existen otros métodos para alcanzar ese objetivo. Así lo haremos. Esta resolución elimina todas las incertidumbres, sólo quedan certezas.«

