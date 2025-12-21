Wilson Cardozo y Thiago Correa en la premiación de OFI: «Eso…que no olvidaremos»

La premiación que impulsó la Organización del Fútbol del Interior, se transformó en una de las aristas salientes en la semana que pasó. Ocurre que para los salteños, las distinciones no faltaron, desde el momento que WILSON CARDOZO fue nominado como EL MEJOR DIRECTOR TÉCNICO a nivel de la categoría Sub 18, mientras que THIAGO CORREA se constituyó en EL MEJOR JUGADOR de la categoría. Trofeos para los dos «naranjeros» y la coincidencia que les fue común, porque «es eso…que no olvidaremos», haciendo alusión la copa levantada de campeón. Para Thiago ese torneo se convirtió en notable vidriera, desde el momento que surgiría su pase a River Plate de Montevideo. En el caso de Wilson, se reafirma su liderazgo en el mando técnico de la Sub 18. Las tomas gráficas derivadas a EL PUEBLO, reflejan ese tiempo que sucedió. Al fin de cuentas, hará a la emoción infinita. Raza de campeones.

Básquetbol: La noche en que Ferro Carril no puede fallar

Noche clave la de esta noche, en el marco del Campeonato Salteño de Básquetbol, desde el momento que Juventus y Ferro Carril se enfrentarán por cuarta vez en la serie de play off. Mientras espera Salto Uruguay para saber quién de los dos es finalista. Juventus venciendo alcanza ese fin, mientras el actual monarca Ferro Carril, no puede fallar, para equilibrar la puntuación en el 2 a 2 y definir el martes 23 en el gimnasio de la franja. El partido se jugará a partir de las 21.15′ en el Gimnasio «Héctor Llona» del Atlético Juventus. Son los latidos pendientes en el Campeonato Salteño de Básquetbol, el que finaliza el año próximo. No hay otra opción.

Santiago Massa y Martín Rodríguez: los de Urunday

Ocurrió el viernes a la noche, cuando se enfrentaron Urunday Universitario y Goes, en el marco de una nueva instancia por la Liga Uruguaya de Básquetbol. Fue acaso, de los partidos mejor jugados en el marco de la Liga, con victoria final para Urunday por 100 a 86 Para el apunte, dos salteños en el equipo ganador: Santiago Massa y Martín Rodríguez. En el caso de Santiago alcanzó notable dimensión, mientras Martín sumó su aptitud también en pro de la victoria de Uruguay. Ayer se enfrentaban Nacional y Aguada, último partido previo al receso, con el salteño Agustín Méndez como uno más en filas tricolores. La Liga Uruguaya retornará el 7 de enero.

La buena nueva

La Escuelita Comunitaria que tiene la Dirección de Juan Carlos Mendietta, en el camino previo a la nueva edición. La buena nueva es que la Comisión Directiva de Tigre Fútbol Club, avaló la prestación de su escenario, para que el ciclo pueda nuevamente realizarse en ese ámbito. Restará aguardar el 7 de enero para que los niños de la zona y quienes también no lo son, se propongan desarrollar el plan, desde lo futbolístico y lo humano. La pelota, claramente, pero inculcar valores que hacen a la convivencia.

