Vuelven los Reyes Magos a calle Uruguay con la tradicional Peatonal de Reyes

Este lunes 5 de enero, desde las 17 horas, calle Uruguay será peatonal para recibir a los Reyes Magos, con actividades para niños, promociones comerciales y propuestas familiares en el centro de Salto.

Este lunes 5 de enero, a partir de las 17 horas, calle Uruguay volverá a transformarse en escenario de encuentro y celebración con una nueva edición de la Peatonal de Reyes, que se desarrollará entre Soca y Zorrilla. La propuesta, ya instalada en el calendario estival de la ciudad, se ha consolidado como uno de los eventos comerciales y familiares más convocantes del verano salteño.

Las ediciones anteriores reunieron a miles de personas, generando un marcado movimiento en el centro y confirmando el impacto positivo de esta iniciativa tanto para el comercio como para la vida urbana. En ese marco, comerciantes y familias volverán a encontrarse en una jornada pensada para recorrer, disfrutar y compartir.

Uno de los momentos más esperados será, una vez más, la bajada de los Reyes Magos por calle Uruguay, a cargo del grupo teatral La Galera. Esta puesta en escena, que ya es un clásico del evento, concentra la atención de niños y adultos, reforzando el carácter simbólico y tradicional de la actividad.

La propuesta se completa con juegos inflables y actividades recreativas destinadas al público infantil, que se suman a las promociones y descuentos especiales que ofrecerán los comercios adheridos durante toda la tarde. De este modo, la Peatonal de Reyes combina entretenimiento, tradición y estímulo al consumo local.

La actividad es impulsada por el Centro Comercial e Industrial de Salto, con la co-organización de Ojito Comunicación, en una articulación que apunta a fortalecer el comercio del centro, promover el encuentro ciudadano y sostener celebraciones que forman parte de la identidad cultural de la ciudad.

