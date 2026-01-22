Aunque la oferta de Platense era económicamente superior, Agustín Rogel eligió volver a casa. El zaguero formado en Nacional priorizó el sentido de pertenencia y acordó su regreso para convertirse en nueva incorporación tricolor.

El defensor llega en condición de jugador libre, tras rescindir su contrato con el Hertha Berlín de Alemania, lo que facilitó su retorno al club que lo formó.

Rogel vuelve con un recorrido importante en el fútbol internacional:

Buen pasaje por Estudiantes de La Plata, Experiencia en Inter de Porto Alegre, Convocado a la Selección Uruguaya durante el ciclo de Marcelo Bielsa, Con jerarquía, experiencia europea y conocimiento de la casa, Nacional suma un defensor que arriba en plena madurez futbolística. Refuerzo probado para el fondo tricolor.

Vuelve uno de la casa.

Ruben, de la «Cuchilla»

Anduvo en la vuelta. Incluso pasó por los dos grandes: Peñarol y Nacional. Hasta que emigró al fútbol argentino. Lo cierto es que para el salteño RUBEN DANIEL BENTANCOURT va llegando el momento del retorno al país y la chance surge abierta respecto a Liverpool. Cabe recordar que supo de pasaje saliente por el equipo de la «La Cuchilla», con alguna consagración incluída también. Liverpool pretende ser protagonista y sumar al salteño, cuestión no menor a la hora del gol.

De Nacional-Progreso a Peñarol-Boston River

Con la victoria de Peñarol ante Racing de Sayago, quedó definido el cuadro de semifinales de la primera edición de la Copa de la Liga AUF. Entre hoy y mañana con el turno de las semifinales. Desde EL PUEBLO, una manera de repasar el fútbol que se viene.

Jueves 22 de enero. Hora 20:30

Estadio Centenario

Nacional vs Progreso

Se enfrentan por el primer finalista del torneo.

Viernes 23 de enero. Hora 20:30

Parque Viera

Peñarol vs Boston River

Duelo clave por el otro lugar en la final.

La final se jugará el lunes 26 en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno.

Si la final es Peñarol vs Nacional, el partido se disputará el 1° de febrero, y además estará

en juego la Supercopa Uruguaya. Se viene una definición imperdible del fútbol uruguayo.

En Sayago está el puntero que quiere Diego Aguirre

Esteban Da Silva, se acercan las partes. La dirigencia aurinegra elevó una oferta por la adquisición del 50% de la ficha a sus pares de Racing, quienes seguramente darán el okey para concretar el pase del veloz puntero a filas de Peñarol. Sería en carácter de préstamo. El extremo derecho de 24 años, es el elegido por Diego Aguirre para reforzar la línea de ataque de su nuevo equipo. Debutó profesionalmente en Cerrito, pasó a Racing y en su carrera acumula 151 partidos, en los que convirtió 24 goles y brindó 12 asistencias. Se destaca por su velocidad, cambio de ritmo y muy buen uno contra uno. Javier Ruiz y Nicolás Vallejo, los delanteros argentinos que continúan en carpeta. No se registraron avances en las últimas horas. Esteban Da Silva, avanza por la punta, de acuerdo al apunte informativo de Tenfield. com.

