Vuelve el Congreso Nacional de Educación

FENAPES iniciará discusión sobre regulación del uso de celulares en clases

El 2026 comenzó con una fuerte movida en el ámbito de la enseñanza. La convocatoria al Cuarto Congreso Nacional de Educación, denominado «Misiones Pedagógicas», marca un punto de giro. Este evento busca recuperar un espacio de discusión que fue suspendido durante el pasado período de Gobierno. Leonardo Dalmao, referente de Políticas Educativas de FENAPES, compartió su visión con nuestro medio.

Un espacio de participación ciudadana

El sindicato de profesores recibe con buenos ojos que la sociedad vuelva a ser consultada. Dalmao recordó que durante el gobierno anterior este mecanismo no se utilizó, a pesar de las promesas iniciales. Para el docente, es fundamental que la sociedad uruguaya participe activamente en la definición de los rumbos pedagógicos.

El dirigente fue crítico al sostener que la normativa actual permite cambiar por completo los planes de educación cada cinco años. Según su postura, esta falta de continuidad complejiza los procesos y no permite evaluar resultados de forma seria. Por eso, la Federación insiste en que la enseñanza debe ser una política de Estado construida entre todos los sectores.

Prof. Leonardo Dalmao – Referente de Políticas Educativas de FENAPES

El dilema de los celulares en clase

Uno de los ejes centrales del próximo Congreso será la regulación y/o prohibición del uso de dispositivos celulares. Aunque 79 países ya aplican restricciones, en Uruguay la situación es variada. Leonardo Dalmao aclaró que FENAPES aún no tiene una postura cerrada y definitiva sobre la prohibición. La organización se encuentra en una etapa de construcción de consensos internos.

Personalmente, el profesor salteño se aleja de las posturas más punitivas o restrictivas. Dalmao sostiene que la prohibición no es el camino, sino que se debe entender el trasfondo del asunto. Para él, es necesario problematizar la situación y entender qué provoca el uso constante de pantallas en los jóvenes.

El peso de las corporaciones tecnológicas

El análisis del docente va más allá de lo que sucede dentro de un salón. Advierte que la tecnología actual está diseñada para convertir todo en mercancía y generar ganancias para pocas empresas. Según su visión, un pequeño grupo de corporaciones manejan el mundo virtual y utilizan los datos personales como materia prima.

Este escenario genera un riesgo para la convivencia democrática y el pensamiento crítico. Los algoritmos de las redes sociales hacen que los jóvenes solo se comuniquen con quienes piensan igual. Esto provoca un sistema de encierro que atenta contra la apertura mental necesaria en una democracia. Esto genera un sistema de encierro y de no apertura, sentenció el representante de FENAPES.

La educación frente a un mundo violento

El contexto internacional del 2026 se presenta como un desafío extra para los educadores. Dalmao observa un mundo más autoritario donde el derecho internacional parece haber perdido su peso. En este marco, la tecnología se utiliza muchas veces para el desarrollo de armamento o para engañar a la población.

Frente a esto, el sindicato propone una formación integral que ponga la ciencia al servicio de la gente. El objetivo es que el estudiantado aprenda a pensar de forma autónoma y desarrolle su pensamiento. La tecnología debería ser una herramienta de apoyo y no un contrapeso que dificulte el aprendizaje profundo.

El rol del docente y la libertad de cátedra

Sobre una posible regulación general, Dalmao se muestra cauteloso y defiende la autonomía profesional. Cada aula es un mundo distinto y cada grupo de alumnos tiene sus propias particularidades. Por lo tanto, el docente es quien debe decidir cómo manejar estas variables en el día a día.

La libertad de cátedra es un pilar que el gremio no está dispuesto a negociar. El profesor considera que el educador debe tener la autoridad y el respaldo para decidir el uso del teléfono. Puede que un día se use para una tarea específica y al siguiente se guarde para fomentar la concentración.

Una visión soberana de la ciencia

Finalmente, el debate sobre los celulares se conecta con la soberanía nacional en tecnología. Dalmao sostiene que Uruguay no puede ser solo un consumidor de herramientas extranjeras. La educación debe formar desarrolladores de ciencia y tecnología propia para no ser dependientes.

Para que esto sea posible, es vital defender la idea de la enseñanza como un derecho humano. El sindicato rechaza cualquier intento de ver a la educación como un servicio o una simple mercancía. El Congreso será, entonces, la cancha donde se jugarán estas visiones contrapuestas sobre el futuro del país.

Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación

Congreso de opiniones diversas

Independientemente de la postura que asuma el gremio sobre este asunto, la discusión será con todos los actores de la sociedad que tienen relación con la educación. La de FENAPES será una opinión entre muchas que aportarán a la creación de un nuevo Plan Nacional de Educación.

El Congreso abordará un amplio espectro de temas, incluyendo la inserción de las mujeres en la ciencia, la movilidad estudiantil dentro del país, las residencias para estudiantes y la formación continua y profesional, entre otros. El objetivo es alcanzar «un conjunto diverso de conclusiones estratégicas que tengan una legitimidad sustantiva».

