Vuelta del Uruguay: Boca de Cufré profeta en su tierra 

La 81ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026 arrancó con todo y ya dejó una etapa para el recuerdo.

La jornada inaugural entre Montevideo y San José (135,5 km) tuvo un final electrizante, de esos que hacen honor a la historia de la carrera. En una llegada apretadísima, Leonel Rodríguez se quedó con la victoria tras un sprint cargado de emoción, sacando apenas segundos de ventaja en un cierre infartante.

Etapa 1 – Resultados

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Leonel Rodríguez (Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré) – 02:51:20

Alan Presa (Cerro Largo) – a 4 seg.

Germán Fernández (Dolores Cycles) – a 6 seg.

Lisandro Bravo – a 10 seg.

Roderyck Asconeguy

Un podio apretado que ya marca lo que será la tónica: diferencias mínimas y máxima exigencia.

Clasificaciones destacadas

General Individual

1° Leonel Rodríguez

2° Alan Presa a 4”

3° Germán Fernández a 6”

Por equipos

Cerro Largo, Dolores Cycles y Náutico igualados en tiempo

Paridad total, otro indicio de lo que se viene.

Sprinter

Alejandro Quilici lidera con 6 puntos

Premio Cima

Pablo Anchieri y Ignacio Negrín comparten protagonismo

Lo que viene

Etapa 2 – Viernes 27/3

San José → Paso de los Toros

198,7 km

Largada: 08:30 hs

Una etapa larga, ideal para empezar a desgastar piernas y donde el viento puede ser protagonista. Acá ya no alcanza solo con el sprint: aparecen las estrategias y el trabajo en equipo.

Los favoritos dieron señales

Arranque soñado para la Vuelta: velocidad, emoción y definición milimétrica. Leonel Rodríguez pega primero, pero con diferencias tan cortas, la general está completamente abierta. Cerro Largo y Dolores ya avisaron que van a dar batalla, mientras que los equipos más chicos buscarán protagonismo en escapadas.

Si esto fue la primera etapa lo que viene promete ser una verdadera locura.

La primera etapa de la Vuelta dejó una llegada vibrante, de esas que hacen honor a la historia de la prueba. El pelotón arribó compacto a San José y, en ese contexto de máxima exigencia, apareció la jerarquía del campeón nacional de ruta, Leonel Rodríguez, quien sacó a relucir toda su potencia en el sprint final para quedarse con la victoria y darle la alegría al Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré, que celebró como anfitrión.

Julio César Torres; el salteño que va relatando dentro del pelotón

Más allá del resultado deportivo, la carrera también se vive intensamente desde la transmisión. Allí, la presencia del salteño Julio César Torres vuelve a ser protagonista. Desde la motomóvil de Radio Nacional de Uruguay, su relato aporta cercanía y detalle, permitiendo que cada rincón del país —incluido Salto a través de Radio Arapey— siga minuto a minuto lo que ocurre dentro del pelotón. Su estilo inconfundible, ya reconocido en coberturas como Rutas de América, vuelve a conectar al público con la esencia misma del ciclismo.

Salto se prepara; tribuna instalada en plaza 33.

Mientras tanto, en Salto ya se respira clima de llegada. La ciudad se prepara para recibir a la caravana con una infraestructura a la altura del evento: en Plaza de los Treinta y Tres ya se instaló la grada principal, y distintas áreas de la Intendencia trabajan de forma coordinada para acondicionar los accesos por avenidas y calles clave como Ferreira Aldunate, Juan Arriaga, 18 de Julio y Artigas.

La logística, encabezada por la Dirección de Deportes junto a Tránsito, Obras y Servicios Públicos, busca garantizar una llegada ordenada y a la vez festiva, para recibir como se merece a la prueba más importante del ciclismo uruguayo. Una vez más, la Vuelta no solo se corre: también se vive en cada ciudad que la abraza.

Germán Fernández del Dakar a una bicicleta de ruta.

Un dato realmente singular y digno de destacar en esta Vuelta Ciclista del Uruguay es el presente de Germán Fernández. Porque no se trata de un ciclista tradicional: su historia viene desde otro mundo, el del motociclismo de alto nivel.

Fernández supo competir nada menos que en el exigente Rally Dakar, arriba de una moto de 550cc, enfrentando una de las pruebas más duras del planeta. Sin embargo, una lesión severa lo obligó a ponerle punto final a esa etapa de su vida deportiva.

Lejos de alejarse de la competencia, reinventó su carrera sobre dos ruedas, pero esta vez a pedal. Con sacrificio y constancia, se fue metiendo en el ciclismo de ruta hasta transformarse hoy en protagonista.

En esta edición de la Vuelta, ya dejó su huella subiendo al podio en la primera etapa, defendiendo los colores del Dolores Cicle Club. Un equipo que, bajo el liderazgo de Roderick Asconegui, se perfila como uno de los animadores fuertes de la competencia.

La historia de Germán Fernández no solo suma un condimento especial a la carrera, sino que también refleja algo muy propio del deporte: la capacidad de reinventarse, de volver a empezar y de competir al más alto nivel, incluso después de los golpes más duros.

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