Vuelta Ciclista del Uruguay; llegaron a Paso de los Toros

Gran momento del líder: Leonel Rodríguez sigue marcando el ritmo en la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay, sumando otra victoria, esta vez en Paso de los Toros, y consolidándose en lo más alto de la clasificación general individual.

Etapa en Paso de los Toros

Fue una llegada muy ajustada y masiva, con varios corredores marcando el mismo tiempo, lo que refleja la alta paridad del pelotón. Sin embargo, otra vez apareció la potencia del velocista del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré, que está dominando esta edición.

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Clasificación de la etapa

Leonel Rodríguez (Boca del Cufré) – 04:33:28

Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles) – 04:33:28

Agustín Alonso (Boca del Cufré) – 04:33:28

Otavio Gonzeli (Swift Pro Cycling) – 04:33:28

Luiz Fernando Bomfim (Swift Pro Cycling) – 04:33:28

Pablo Bonilla (Boca del Cufré) – 04:33:28

Mateo Mascarañas (Alas Rojas) – 04:33:28

Matías Gómez (San Antonio) – 04:33:28

Germán Fernández (Dolores Cycles) – 04:33:28

Sergio Fredes (Punta del Este) – 04:33:28

Claves de la etapa

Dominio del Boca del Cufré: no solo gana Rodríguez, sino que coloca varios hombres en el top 10.

Sprint masivo: diferencias mínimas, todo se definió en los últimos metros.

Regularidad del líder: Rodríguez no solo gana etapas, sino que sostiene la general, lo que lo convierte en el rival a vencer.

Situación general

Leonel Rodríguez:

Sigue líder de la clasificación general individual.

Está mostrando consistencia y potencia, dos factores claves para ganar la Vuelta.

Cuenta con un equipo fuerte que lo respalda en cada definición.

Si mantiene este nivel y el equipo lo sigue arropando, empieza a perfilarse como gran candidato a quedarse con la Vuelta 2026.

Resumen de la segunda etapa.

La Vuelta Ciclista del Uruguay 2026 empieza a mostrar una tendencia clara: hay un equipo que marca el pulso y un líder que no afloja. Lo de Leonel Rodríguez no es casualidad, es consistencia pura. Y detrás de eso aparece un bloque sólido como el del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré, que está corriendo con mentalidad de dueño de carrera.

Dominio deportivo que se sostiene

La etapa volvió a confirmar lo que ya se insinuaba: el Boca de Cufré no especula. Sale a correr desde el banderazo inicial, endurece cuando hace falta y tiene en Rodríguez a un definidor letal.

Rodríguez no solo gana, sino que transmite control. Sabe cuándo aparecer, mide los tiempos y responde cuando la carrera lo exige. Eso es lo que lo mantiene firme en la general individual y lo proyecta como el hombre a vencer.

De la bronca a la mejora en la transmisión

Lo extradeportivo también jugó su partido. La transmisión oficial —con exclusividad— había dejado un sabor muy amargo el jueves, con una calidad de imagen que generó fuertes críticas de los usuarios. La comparación con viejas emisiones de antena no fue exagerada: imagen borrosa, inestable y lejos de lo esperado para un evento de esta magnitud.

Pero este viernes hubo un cambio notorio. La mejora técnica fue evidente y calmó, al menos en parte, el malestar de quienes apostaron por seguir la carrera en vivo. Un ajuste necesario, sobre todo en una competencia que cada año suma más seguidores.

Salto se prepara para una gran fiesta

El domingo, la atención se traslada a Salto, donde no solo llegará la caravana, sino también una verdadera fiesta popular en la Plaza de los 33.

Habrá tribunas para el público, espectáculos artísticos locales, entrega de premios y múltiples actividades pensadas para que la llegada.

Paso de los Toros: El paso de la Vuelta y los relatos de sus autoridades

El testimonio del alcalde de Paso de los Toros, Luis Irigoin deja algo muy claro: el deporte se ha convertido en una verdadera herramienta de desarrollo e identidad para la ciudad isabelina.

Una ciudad que rompió la lógica geográfica

Uno de los datos más llamativos es que, pese a estar en pleno centro del país y a orillas del Río Negro —lejos de la costa oceánica o del Río de la Plata—, Paso de los Toros fue sede de un clasificatorio al Mundial Sub-17 de beach vóley.

Esto rompe con la lógica tradicional, donde estos deportes suelen desarrollarse en zonas costeras. La ciudad logró adaptarse, generar infraestructura y atraer selecciones sudamericanas, posicionándose como un punto competitivo a nivel regional.

La Vuelta del Uruguay como motor social

La llegada de la Vuelta Ciclista del Uruguay no solo es un evento deportivo, sino un fenómeno social: Genera movimiento económico y turístico. Pone a la ciudad en el mapa nacional. Inspira a niños y jóvenes a vincularse con el deporte. Refuerza el sentido de pertenencia local. El impacto va mucho más allá del ciclismo: es una vidriera para mostrar capacidades organizativas y proyectarse hacia nuevos eventos.

Infraestructura y proyección deportiva

El desarrollo deportivo no es casual. Hay planificación detrás: Impulso al fútbol local con participación en competencias nacionales. Mejora y proyección del Estadio Omar Odriozola. Organización de eventos deportivos durante todo el año. Trabajo municipal enfocado en el arraigo del deporte. Todo esto apunta a que la ciudad pueda recibir competencias de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y otros torneos de mayor escala. En definitiva, Paso de los Toros está construyendo una identidad deportiva sólida. La combinación entre eventos como la Vuelta Ciclista, la apuesta a disciplinas no tradicionales en el interior y el fortalecimiento de su infraestructura, la posicionan como un punto estratégico dentro del mapa deportivo uruguayo. Y el mensaje es claro: el interior también puede ser protagonista.

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