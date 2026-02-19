22.1 C
Salto
jueves, febrero 19, 2026

Vox Pópuli | 19-02-2026

Diario EL PUEBLO
Por Diario EL PUEBLO
4
Tiempo de lectura: 1 min.

El centro vuelve a mostrar una postal que preocupa: locales cerrados, persianas bajas, carteles de “se alquila” que se repiten cuadra tras cuadra. En estos días quedó libre el salón que ocupaba desde hacía muchos años una casa de electrónica en calle Uruguay al 900, un comercio tradicional que formaba parte del paisaje cotidiano de la zona.

En esa misma cuadra ya se observaba otro local vacío y también el que durante muchísimo tiempo fue ocupado por Totó  Cotillón, otro nombre conocido para quienes frecuentan el microcentro.

La situación vuelve a poner sobre la mesa la realidad comercial del centro de la ciudad. Los costos fijos elevados, los cambios en los hábitos de consumo, el crecimiento de las ventas online y el traslado de la actividad hacia otras zonas han ido modificando la dinámica histórica del área céntrica.

. En la cuadra del 800 de calle Uruguay también está para alquilar el salón donde durante muchos años funcionó el comercio de ropa infantil Carrusel, un clásico para varias generaciones de familias salteñas. Hoy, ese espacio luce vacío, con la vidriera apagada y el cartel de alquiler como única señal de movimiento, enfrente la clásica Librería Ariel, con algunas estanterías a la venta.

Y si se continúa caminando por Uruguay hacia el 500, el panorama no mejora: en ese tramo hay por lo menos cinco locales desocupados.

