Vox Pópuli | 17-02-2026

Carnaval a pleno en Daymán: operadores y comerciantes destacan una ocupación total en el centro termal

Operadores turísticos y comerciantes se mostraron muy conformes con el movimiento registrado durante el fin de semana de Carnaval en Termas del Daymán. Los complejos termales trabajaron con ocupación completa y el flujo de visitantes superó las expectativas iniciales.

La propuesta de llevar el carnaval dentro del propio predio termal fue uno de los puntos más valorados. Turistas que eligieron Daymán para disfrutar del descanso y la recreación señalaron que se encontraron con un espectáculo lleno de brillo, colorido y alegría, que complementó la experiencia de las aguas termales.

Comparsas, música y animación le dieron un marco festivo a jornadas que combinaron relax y diversión. Muchos visitantes destacaron la posibilidad de disfrutar del carnaval sin necesidad de trasladarse a otros escenarios, viviendo la fiesta en el mismo lugar donde se alojaban.

Desde el sector comercial también remarcaron el impacto positivo en ventas y servicios, subrayando que este tipo de propuestas fortalece la temporada y consolida a Daymán como uno de los destinos preferidos del norte del país.

