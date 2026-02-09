Vox Pópuli | 09-02-2026

El desarrollo del carnaval volvió a instalar el tema en las conversaciones cotidianas, generando

opiniones diversas que se multiplicaron en distintos ámbitos de la ciudad. Muchos vecinos

destacaron el brillo de las agrupaciones, el colorido de los trajes y el trabajo artístico que se

reflejó en cada pasada, reafirmando el valor cultural de una fiesta que forma parte de la

identidad local y convoca cada año a miles de personas.



Sin embargo, junto a los elogios también aparecieron cuestionamientos. Uno de los aspectos

más mencionados fue la demora en el inicio de los desfiles, una situación que se repite en

varias jornadas y provoca malestar entre quienes concurren con horarios organizados,

especialmente familias con niños y personas mayores. A esto se sumó la imposibilidad de

utilizar con normalidad algunos sectores de la costanera durante el fin de semana, un espacio

tradicionalmente elegido para encuentros familiares y actividades recreativas.

El punto que generó mayor debate fue, sin dudas, el costo de las entradas, considerado

elevado por numerosos vecinos que históricamente vivieron el carnaval como una celebración

popular y accesible. Durante años, muchas familias llegaban desde distintos barrios con sus

termos y alimentos, compartiendo la fiesta como parte de una tradición cercana y abierta a

todos.

- espacio publicitario -



En este escenario vuelve a plantearse una discusión de fondo: mantener el carácter popular

del carnaval o avanzar hacia un espectáculo de mayor nivel que, en la práctica, puede dejar a

parte del público al margen. Una cuestión que seguirá siendo tema de conversación mientras

la fiesta continúe desarrollándose.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/9boy