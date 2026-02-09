Vox Pópuli | 09-02-2026

El desarrollo del carnaval volvió a instalar el tema en las conversaciones cotidianas, generando
opiniones diversas que se multiplicaron en distintos ámbitos de la ciudad. Muchos vecinos
destacaron el brillo de las agrupaciones, el colorido de los trajes y el trabajo artístico que se
reflejó en cada pasada, reafirmando el valor cultural de una fiesta que forma parte de la
identidad local y convoca cada año a miles de personas.
Sin embargo, junto a los elogios también aparecieron cuestionamientos. Uno de los aspectos
más mencionados fue la demora en el inicio de los desfiles, una situación que se repite en
varias jornadas y provoca malestar entre quienes concurren con horarios organizados,
especialmente familias con niños y personas mayores. A esto se sumó la imposibilidad de
utilizar con normalidad algunos sectores de la costanera durante el fin de semana, un espacio
tradicionalmente elegido para encuentros familiares y actividades recreativas.
El punto que generó mayor debate fue, sin dudas, el costo de las entradas, considerado
elevado por numerosos vecinos que históricamente vivieron el carnaval como una celebración
popular y accesible. Durante años, muchas familias llegaban desde distintos barrios con sus
termos y alimentos, compartiendo la fiesta como parte de una tradición cercana y abierta a
todos.
En este escenario vuelve a plantearse una discusión de fondo: mantener el carácter popular
del carnaval o avanzar hacia un espectáculo de mayor nivel que, en la práctica, puede dejar a
parte del público al margen. Una cuestión que seguirá siendo tema de conversación mientras
la fiesta continúe desarrollándose.