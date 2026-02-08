17.7 C
Salto
domingo, febrero 8, 2026

VIVO: Carnaval Salteño 2026 – Costanera Norte

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
149
Tiempo de lectura: < 1 min.

Viví el carnaval desde la comunidad de tu casa. Romina Buzzo y el equipo de Diario EL PUEBLO están transmitiendo EN VIVO desde la costanera Norte de Salto.

