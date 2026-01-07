Vivimos del aire

Con un presupuesto mínimo, el Nox Film Fest apuesta a la pasión, alianzas y apoyo comunitario para llevar cine fantástico y de terror a Salto, con entrada libre desde el 10 de enero.

Un festival de cine necesita plata. En ese sentido el Nox Film Fest debe ser de los festivales oficiales uruguayos que tiene el presupuesto más bajo de los que circulan y que casi todos, por no decir todos, se encuentran en la capital y alrededores interiores que llegan hasta Canelones, Maldonado y Rocha, osea el centro este del país.

Pero qué significa presupuesto bajo. Bueno lo diré sin ambigüedades. El presupuesto del Nox en 2026, asciende a unos $85,000 pesos ($2,122 USD). A veces hemos tenido más pero en general, siempre tuvimos menos de esa cantidad.

- espacio publicitario -

Ninguno de los festivales importantes uruguayos podría funcionar con ese presupuesto pero entonces cómo hacen para conseguir la plata.

La primer fuente desde luego es el Estado y sus diversas instituciones. Las intendencias de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, destinan un presupuesto que puede variar por petición o tipo de festival. Por otro lado, está el ACAU que tiene un fondo para eventos de exhibición que es muy atractivo y que puede crecer sustancialmente si se postula en las convocatorias del PUA. Hay por supuesto, otras instituciones que apoyan a los festivales de cine porque las consideran vitales para sus fines y objetivos. El año pasado, el Nox tuvo un respaldo fundamental del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Finalmente están los sponsors privados que por su apego al cine y la experiencia de exhibición realizan aportes generosos y en algunos casos impulsan la industria fílmica.

- espacio publicitario -

El Nox no tiene presupuesto fijo. Todos los años debe gestionar y solicitar apoyos a todas las instancias que se le presenten. A veces tenemos mejores resultados, a veces no. Pedir plata, es un trabajo difícil que no todos sabemos hacer bien. Lo mío debo reconocer, es crear eventos no pedir plata.

De cualquier manera hemos conseguido sucesos y pequeños milagros que nos ha permitido traer invitados, pagar hospedajes, comida y gastos derivados de la producción en otras ediciones. También debo reconocer el enorme aporte de lindísimas personas y empresas que a lo largo de los años, nos han apoyado con canjes, productos en especie y servicios, que nos ha solucionado aspectos vitales de la logística.

El presupuesto real de un festival es enorme porque si cada cosa se pagará al costo real, no habría dinero que alcanzara a cubrirlo. Por eso es importante valorar cada alianza, cada apoyo que el festival consigue cerrar. Por suerte ya tenemos gente muy dispuesta a la colaboración.

Con todo esto queda claro que el Nox no es un festival hecho para lucrar sino para crear una experiencia lúdica cinematográfica que nos haga mejores y más felices cuando vemos el impacto que tiene en nuestros seguidores y fans.

No hay nada más emocionante que ver una persona vestida con la camiseta oficial del Nox Film Fest. Se hacen tan pocas que resulta maravilloso ver que alguien la usa fuera de la época del festival.

No quiero pecar de ambicioso pero me gustaría imaginar que el Nox, en algún tiempo cercano, se puede convertir en uno de los festivales más importantes del Uruguay, del continente y por qué no, integrar la lista de los festivales de género más importantes del mundo. Falta mucho pero tenacidad y trabajo nos sobra.

El Nox Film Fest arranca el próximo 10 de enero a partir de las 20:30 hrs, en el Mercado 18 de Julio de Salto. Los amantes del cine fantástico y terror, tenemos una cita o un sueño por realizar. Recuerda: es Entrada Libre y Gratuita.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/0fif