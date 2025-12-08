Viví Salto: nueva propuesta turística para potenciar el litoral

- espacio publicitario -

Con la presencia de autoridades nacionales, referentes locales y operadores turísticos, el Teatro Larrañaga fue escenario del lanzamiento oficial de Viví Salto, una iniciativa que aspira a posicionar al departamento mediante tours y propuestas vivenciales. El proyecto —complementario a Viví Paysandú— apunta a fortalecer el corredor del litoral, impulsar nuevas oportunidades y reafirmar a Salto como un destino dinámico, creativo y en plena expansión.

Este viernes se realizó en el Teatro Larrañaga el lanzamiento oficial de Viví Salto, una nueva iniciativa turística que busca posicionar al departamento a través de la creación de tours y experiencias memorables pensadas para distintos públicos. El evento reunió a referentes del Ministerio de Turismo, la Oficina de Turismo de la Intendencia, la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial, Amigos del Patrimonio y operadores turísticos tanto de la ciudad como de Termas del Daymán, lo que reforzó el carácter amplio y colaborativo del proyecto.

Viví Salto nace como un proyecto complementario y aliado de Viví Paysandú, ampliando la mirada hacia una estrategia regional que apuesta por el trabajo conjunto y la integración del litoral como un corredor turístico atractivo. Durante la presentación se compartió el dossier oficial que reúne las experiencias planificadas, así como la línea conceptual que orientará el desarrollo de esta propuesta, que se apoya en la identidad local, el patrimonio, la naturaleza y la hospitalidad característica de la zona.

La iniciativa llega con un fuerte impulso y con la convicción de que Salto tiene aún mucho por mostrar y por transformar en vivencias para quienes lo visitan. El lanzamiento dejó un clima de entusiasmo y expectativa, marcando el comienzo de una nueva etapa que promete dinamizar la oferta turística, abrir oportunidades para emprendedores y operadores, y consolidar a la ciudad como un destino vibrante, creativo y en pleno crecimiento dentro del mapa turístico nacional y regional.

