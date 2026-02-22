32.9 C
Violenta madrugada: hombre de 35 años herido con arma blanca en la vía pública

El hecho ocurrió en la zona de Bella Unión y Calle 9 tras un altercado verbal. La víctima presentó varias heridas punzantes y se encontraba en estado de ebriedad. Fiscalía fue informada.

En la madrugada de este 22 de febrero, próximo a la hora 05:23, personal policial intervino ante un hecho en el que un hombre de 35 años resultó herido con arma blanca en la vía pública, en la intersección de calles Bella Unión y Calle 9.

De acuerdo a lo manifestado en el lugar, la agresión se habría producido tras un altercado verbal con otro individuo.

El lesionado presentó heridas punzantes en abdomen, espalda, tórax y mano derecha. Fue asistido en un centro de salud, donde en primera instancia se constató que las lesiones eran de carácter superficial.

Al momento de la intervención policial, la persona se encontraba en estado de ebriedad.

Se dio cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía de Turno.

