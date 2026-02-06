Violencia, siniestros y condenas marcaron jornada policial

Heridos por arma blanca, múltiples siniestros de tránsito, incendios y condenas por hurto formaron parte de una intensa jornada policial en Salto.



Hurto en casa de familia – Sustracción de un grupo electrógeno

Investigan el hurto ocurrido en una vivienda de Colonia Osimani

A la hora 20:40 de ayer, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en Colonia Osimani tras recibir una denuncia por hurto. En el lugar se entrevistó a un hombre de 63 años, quien manifestó que constató la falta de un grupo electrógeno que se encontraba colocado sobre un tractor dentro del predio. El denunciante señaló que el equipo había sido dejado en ese lugar horas antes y que al regresar notó su ausencia. No se registraron otros daños visibles en la propiedad. Personal policial realizó las actuaciones de rigor y continúa trabajando para esclarecer el hecho.

Herido de arma blanca – Ataque con múltiples lesiones en barrio Uruguay

Un joven permanece internado tras ser apuñalado en torso y cuello

Próximo a la hora 23:10 de ayer, el Servicio de Emergencias 9-1-1 recibió un llamado alertando sobre una persona herida de arma blanca en la intersección de calle 10 y pasaje J, en barrio Uruguay. Al arribar al lugar, efectivos policiales localizaron a un joven de 25 años con abundante sangrado y varias lesiones en la zona del torso, cuello, espalda y pecho.

Acudió una ambulancia de EMI, cuyo médico a cargo diagnosticó “herido de arma blanca con punzación de tórax”, procediéndose a su traslado al Hospital Regional Salto. Posteriormente, en el nosocomio, el médico de guardia diagnosticó “múltiples heridas de arma blanca, neumotórax derecho”, colocándose drenaje y siendo derivado a tomografía. La víctima no pudo ser entrevistada por indicación médica debido a los efectos de la medicación. Se dio cuenta a Fiscalía de turno y trabaja la Dirección de Investigaciones.

Siniestro de tránsito – Motociclista lesionado tras caer al pavimento

Perdió el dominio del birrodado al intentar esquivar un bache

A la hora 00:20 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calles Zelmar Michelini y Orestes Lanza por un siniestro de tránsito. En el lugar se entrevistó a un joven de 23 años, quien manifestó que circulaba por calle Zelmar Michelini en dirección al Sur y que, al llegar a la intersección con Orestes Lanza, intentó esquivar un bache, perdiendo el dominio del birrodado y cayendo al pavimento.

Una ambulancia de EMI asistió al lesionado, cuyo diagnóstico fue “herida profunda en miembro inferior izquierdo”, siendo trasladado al Hospital Regional Salto. Se continúa trabajando en el hecho.

Desorden – Persecución, caída y tensión con vecinos en barrio Luján

Intervención policial con lesionado y actuación de Fiscalía

Próximo a la hora 02:00 de ayer, personal de Guardia Republicana informó que, en la intersección de calles Lucas Piriz y Catalán, en barrio Luján, divisaron a un motonetista en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, el individuo se dio a la fuga y, al intentar ingresar a una vivienda de la zona, cayó en el cordón cuneta, resultando lesionado.

Se procedió a la identificación de un hombre de 24 años y de la moto Yumbo Max, constatándose que no presentaban requisitoria vigente. En ese momento, se aglomeró un grupo de personas y un joven de 18 años, hermano del lesionado, ingresó el vehículo y al herido a la vivienda. Acudió una ambulancia de EMI, diagnosticándose “traumatismo de miembro inferior izquierdo”, siendo trasladado al Hospital Regional Salto. Se dio cuenta a Fiscalía de turno y se continúa trabajando.

Detenida por molestias – Intervención por reiteradas solicitudes de dinero

Una joven fue detenida tras negarse a retirarse de una vivienda

Próximo a la hora 03:50 de ayer, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en la intersección de calles José Pedro Varela y Zelmar Michelini por molestias. En el lugar se entrevistó a un hombre de 81 años, quien manifestó que una femenina concurría frecuentemente a su domicilio solicitándole dinero.

Se procedió a la identificación de una joven de 24 años, quien se negó a retirarse del lugar pese a la solicitud policial. Puesta la situación en conocimiento de Fiscalía de turno, se dispuso la detención de la joven. Se trabaja.

Condenados por hurto de cables – Fallo judicial tras actuaciones policiales

Prisión efectiva y libertad a prueba para dos personas

Culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto, se condenó a R.E.A.D.L.S., de 30 años de edad, como autor penalmente responsable de tres delitos de hurto, uno especialmente agravado en grado de tentativa, en reiteración real, a la pena de ocho meses de prisión, con descuento del tiempo de detención y accesorias legales de rigor.

En la misma sede judicial, se condenó a V.M.L.D.M., de 36 años, como autora penalmente responsable de ocho delitos de hurto, tres especialmente agravados, dos en grado de tentativa y uno en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de violación de domicilio. Se le impuso una pena de catorce meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba, con obligaciones de residencia, supervisión, presentación semanal en seccional policial y prestación de servicios comunitarios.

Siniestro de tránsito – Motociclista politraumatizada

Caída al pavimento con amnesia del episodio

A la hora 09:10 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calles Joaquín Suárez y Agraciada por un siniestro de tránsito. En el lugar se entrevistó a una femenina de 56 años, quien manifestó que circulaba en moto por calle Agraciada con dirección al Este y que, al llegar a Joaquín Suárez, perdió el dominio del birrodado, cayendo al pavimento.

Fue asistida por personal de EMI, diagnosticándose “politraumatizada con amnesia del episodio”, siendo trasladada al Hospital Regional Salto.

Detenido por requisitoria pendiente – Intervención en zona norte

Requerido por Violencia Doméstica y Género

A la hora 10:10 de ayer, personal policial concurrió a calle Candelaria Areta de Amorín al 3600, donde se identificó a un masculino de 25 años. Al ser compulsado en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, se constató que figuraba requerido por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género. Ante lo expuesto, se realizaron los trámites correspondientes. Se trabaja.

Siniestro de tránsito – Camión se dio a la fuga tras embestir una moto

La conductora resultó politraumatizada

A la hora 11:40 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de Av. Juan Harriague y Dr. Luis Morquio por un siniestro de tránsito. En el lugar, una femenina de 63 años manifestó que circulaba en moto por Avenida Juan Harriague con dirección al Este cuando fue rozada por un camión, cayendo al pavimento. El vehículo involucrado no aminoró la marcha y se dio a la fuga.

Personal médico diagnosticó “politraumatizada con posible fractura de miembro inferior derecho”, siendo trasladada al CAM. Se trabaja.

Incendio en chacra – Pérdidas materiales en Pueblo Belén

El fuego afectó una hectárea y cuatro invernaderos

A la hora 11:30 de ayer, personal policial concurrió a una chacra ubicada en Pueblo Belén por un principio de incendio. En el lugar se entrevistó al propietario del predio, de 52 años, quien manifestó que el fuego afectó aproximadamente una hectárea de terreno y provocó la pérdida total de cuatro invernaderos.

El incendio ya había sido extinguido por un camión cisterna del municipio al momento del arribo policial. Se continúa trabajando.

