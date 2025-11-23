Violencia armada, electrocución y múltiples siniestros en el parte policial de Salto

Domingo 23 de noviembre del 2025

A lo largo de la jornada del domingo 23 de noviembre, distintos puntos de la ciudad y zonas periféricas registraron intervenciones policiales vinculadas a siniestros de tránsito, personas lesionadas, daños contra vehículos públicos, intentos de hurto y hechos con armas de fuego. Las actuaciones derivaron en detenciones, traslados a centros asistenciales y causas judiciales en curso.

Vehículo incautado por requisitoria en Daymán

A las 12:30 de ayer, personal policial identificó una camioneta Toyota en la zona de Termas del Daymán, verificando mediante el Sistema de Gestión y Seguridad Pública que el vehículo tenía requisitoria vigente por Secretaría General de Jefatura. Los efectivos procedieron a la incautación y traslado a dependencias policiales. La propietaria del vehículo se presentó en el lugar. Se trabaja.

Siniestro de tránsito en Av. Barbieri y Feliciano Viera

Próximo a la hora 14:40, personal policial concurrió a la intersección de Avenida Feliciano Viera y Armando I. Barbieri. En el lugar, la conductora de una moto de 27 años resultó lesionada al colisionar con una camioneta conducida por un hombre de 47 años, quien circulaba por Barbieri y pretendía girar hacia Feliciano Viera. Acudió ambulancia de UCMS, diagnosticando “poli leve, alta en el lugar”. Se trabaja.

Ómnibus municipal apedreado

A la hora 17:20, personal del P.A.D.O. concurrió a Avenida Líber Seregni y Pasaje 2 por daños a un ómnibus de la Intendencia. Según relató el chofer, el vehículo fue apedreado sin que se registraran pasajeros lesionados. Se realizaron recorridas sin resultados positivos. Se trabaja.

Menor electrocutado en el Estadio Dickinson

Próximo a la hora 20:00, funcionarios policiales de servicio en el Estadio Dickinson informaron que un menor de 17 años intentó ingresar trepando el muro por la zona de puerta España, tomando contacto accidental con cables de UTE, recibiendo una descarga eléctrica. Fue trasladado en móvil policial al Hospital Regional Salto, donde el médico de guardia diagnosticó: “electrocutado. Pase a Centro Médico de Salto”. Se hizo presente la madre del menor. Se trabaja.

Herido de arma de fuego en local bailable

A la hora 02:10 de hoy, personal policial acudió a un local nocturno ubicado en calles Valentín y Orestes Lanza tras reportes de disparos. Un hombre de 40 años fue trasladado al Hospital Regional Salto con una herida en la cabeza, diagnosticada como “herida en cuero cabelludo”. La víctima manifestó no querer intervención policial ni presentar denuncia. Concurrió Policía Científica para el relevamiento, y Fiscalía fue informada. Trabaja Dirección de Investigaciones.

Detenido por intento de hurto en barbería

A la hora 07:30, personal policial concurrió a una barbería ubicada en calles Gral. Fructuoso Rivera y Treinta y Tres Orientales por tentativa de hurto. En calle Treinta y Tres Orientales el móvil policial fue apedreado durante el operativo. En Treinta y Tres Orientales y José Pedro Varela se detuvo a un hombre de 40 años que coincidía con la descripción aportada. Fiscalía fue informada. Concurrió Policía Científica. Se trabaja.

Hurto en vivienda en Barrio Andresito

Próximo a la hora 08:15, personal policial llegó a Pasaje Los Sauces ante un hurto en casa de familia. El usuario indicó que constató la faltante de una garrafa de 13 kg, un secador de cabello y un televisor. Se trabaja.

Siniestro de tránsito en Ituzaingó y Boycuá

A la hora 10:15, personal policial concurrió a calle Ituzaingó y Boycuá por siniestro entre dos motos. En el lugar, la conductora de una moto Baccio Classic de 21 años señaló que circulaba hacia el Sur y, al alcanzar la intersección, no pudo evitar la colisión con otro birrodado, cuyo conductor huyó del lugar. La joven fue asistida por unidad médica, diagnosticando “TEC sin pérdida de conocimiento”, siendo trasladada a Centro Médico de Salto. Se trabaja.

Condenado por múltiples hurtos

Culminadas las actuaciones judiciales, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno condenó a L.A.A.V. por cuatro delitos de hurto, tres de ellos especialmente agravados, en régimen de reiteración real, conforme al artículo 266 del CPP. Se dispuso prisión preventiva por 90 días hasta el 19/02/2026, sin perjuicio de liquidación judicial posterior.

