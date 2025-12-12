Villa Constitución inaugura el primer Centro de Desarrollo Comunitario del país

- espacio publicitario -

Villa Constitución inauguró el primer Centro de Desarrollo Comunitario del país, con presencia permanente del MIDES y trabajo conjunto con organizaciones locales.

Una señal política: el desarrollo comienza por las comunidades

Gonzalo Civila, Ministro de Desarrollo Social de Uruguay

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, encabezó la inauguración del primer Centro de Desarrollo Comunitario del país en Villa Constitución, un proyecto que —según destacó— busca convertirse en una seña distintiva de la actual gestión del MIDES.

El espacio funcionará en un local de la Federación ANCAP, históricamente vinculado a la comunidad y al movimiento sindical local. La iniciativa surge de un trabajo coordinado entre el sindicato, el municipio, el alcalde de la zona y el Ministerio de Desarrollo Social.

- espacio publicitario -

Un espacio abierto para construir agenda comunitaria

Civila subrayó que el Centro será un lugar abierto a toda la sociedad, donde las organizaciones locales podrán reunirse, construir propuestas y desarrollar una agenda conjunta con presencia permanente del MIDES.

“El objetivo —explicó— es instalar un motor de la comunidad, donde se encuentren las organizaciones, el Ministerio y otros actores del Estado para construir política pública desde el territorio real”.

El ministro destacó que Villa Constitución fue elegida como primera sede porque es un pueblo con fuerte identidad y con una comunidad ya organizada, lo que permite iniciar el proceso sobre bases sólidas y sin imponer una agenda prediseñada desde Montevideo.

Servicios, actividades y presencia estatal permanente

En este centro, vecinos y vecinas podrán participar de actividades comunitarias, plantear demandas, identificar necesidades y trabajar sobre las potencialidades locales. También habrá un funcionario permanente del MIDES y otro del municipio, consolidando una presencia estatal estable en la zona.

“Queremos que la atención del Ministerio no sea algo lejano, ni burocrático, ni concentrado en la capital departamental; queremos que sea parte de una construcción colectiva”, afirmó Civila.

Una estrategia nacional desde el norte del país

El ministro también destacó la importancia de que la primera experiencia se instale en el litoral norte, una región donde “se observan problemas sociales especialmente graves, pero también una gran fortaleza comunitaria”.

La intención del MIDES es replicar estos centros en todos los departamentos, adaptados a la identidad de cada territorio.

Personas en situación de calle: un desafío permanente

Consultado sobre la situación de calle, Civila recordó que es “uno de los frentes más sensibles” del Ministerio y que la problemática es más extensa que las cifras conocidas.

Solo en dispositivos de protección social, el MIDES atiende actualmente a más de 7.000 personas, entre centros de 24 horas y refugios permanentes.

En Salto, el Ministerio transformó el refugio nocturno estacional en una atención de 24 horas durante todo el año, lo que representa un cambio de enfoque: “La situación de calle no es un problema del invierno; es un problema de todos los días”.

Además, el MIDES impulsa propuestas sociolaborales, educativas, culturales, de vivienda y de rehabilitación por consumo problemático, con una inversión creciente que se profundizará con el nuevo presupuesto.

Una problemática multifactorial con raíces sociales profundas

Civila insistió en que el fenómeno de la situación de calle es multifactorial. Si bien se lo asocia a salud mental, adicciones o trayectorias de privación de libertad, esas son características, no causas.

Las raíces, sostuvo, están en la violencia intrafamiliar, la violencia en los territorios, la desigualdad y la pobreza. Por eso, el MIDES trabaja también en la reducción de la pobreza infantil y en fortalecer redes comunitarias.

“Cuando hay comunidad organizada y el Estado trabaja junto a ella, la respuesta es muy superior. Mirar para el costado nunca es la solución”, afirmó.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2wfv