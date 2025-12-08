Vigencia de nubarrones: Liga planteó gestiones ante OFI para que el Tribunal acelere el pronunciamiento

El pasado viernes ingresó al ámbito de la Organización del Fútbol del Interior, la apelación del Club Atlético Universitario, luego que el Tribunal Arbitral de la Liga Salteña de Fútbol avalara el reclamo de Gladiador. Si Universitario no contempla esta instancia de la que es parte, Gladiador se queda con la plaza de semifinalista, para enfrentar a Ferro Carril en partidos de ida y vuelta. Hoy lunes se la dará vista a Gladiador, en tanto el Tribunal de OFI irá acopiando todos los elementos de juicio, a los efectos de pronunciarse después. El Tribunal dispone de 10 días hábiles para establecer el pronunciamiento que corresponde. Desde la Liga Salteña de Fútbol ya en tiempo y forma se iniciaron gestiones, a los efectos que el Tribunal pueda acelerar el dictamen. Sabido es que el vicepresidente de OFI es el salteño Walter Martinez, por lo que este podría apuntar a una gestión directa. El suspenso que rige es uno y concreto: saber si el Tribunal de OFI ratifica o rectifica el fallo del Tribunnal Arbitral de la Liga Salteña de Fútbol, el que llegó a la conclusión que Valentín Fornaroli jugó inhabilitado ante Gladiador, razón por lo cual se le quitaron los tres puntos a Universitario, que ganara en cancha 2 a 1. De lo que no hay dudas: se ingresa en la tercera semana consecutiva de palpitaciones e incertidumbres.

De la fecha del 31 de diciembre al pedido de prórroga:¿un mes?

Un aspecto es necesario tener en cuenta: los campeonatos locales deben terminar con un plazo que se extiende hasta el 31 de enero, a los efectos de que OFI vaya teniendo en cuenta a quienes habrán clasificado para los torneos de clubes 2026, tanto a nivel de la «A» como de la «B». Teniendo en cuenta la actual realidad del fútbol salteño con el círculo mayoir literalmente trancado, la solicitud ya surgió desde la Liga hacia OFI; para que se conceda un mes de prórroga. No es Salto la primera Liga que incursiona en esta gestión, desde el momento que Ligas del Sur y del Este transitan situaciones más o menos similares a la de la Liga Salteña. El presidente Luis Alberto Arreseigor ratificó a EL PUEBLO estas gestiones. «Es una manera de ponernos a cubierto, porque a esta altura más dependemos de OFI que de nosotros mismos» Claramente así como fluye este tiempo, la incertidumbre es la que va acompasando. Es verdad concreta.

Será el miércoles en la Liga para saber los nombre de la selección

La selección salteña de mayores ya sabe cuál será el calendario de partidos, con la mira puesta en la edición 2026 de la Confederación del Litoral Norte, como paso previo a la disputa de la Copa del Interior. El debut ante Tacuarembó como visitante el sábado 17 de enero, mientras Rivera se convertirá en el segundo opositor, en este caso jugando en el estadio «Atilio Paiva Olivera». Será el próximo miércoles en la Liga Salteña de Fútbol, cuando el lanzamiento del ciclo selección sea puntual. Rony Costa y quienes conforman el Cuerpo Técnico, revelarán la nómina de jugadores, en la que entre otros se incluirá a Nicolás Sánchez, Joaquín González, Alexis Rodríguez (Salto Nuevo), Juan de los Santos, Nahuel Machado, Agustín Custodio, Javier Vargas y Luciano Araújo (Salto Nuevo) para ir teniendo en cuenta. Algunos jugadores convocados ya son parte del entrenamiento: una manera de ir adelantando camino.

Álvaro Lapeira en el Cuerpo Técnico agrario

En la Liga de Fútbol de las Colonias Agrarias, tampoco se pierde tiempo, por eso en las últimas horas se concretó el acuerdo con Matías Silgoria, para que este asuma la Dirección Técnica del plantel de mayores. A su vez, otro profesional a cuenta del núcleo de mando: ÁLVARO LAPEIRA, de los cultores más avanzados de la kinesiología en Salto. En el caso de Álvaro, no solo su misión en el plantel de mayores, también en Sub 18. Liga Agraria vuelve en el 2026 a ser uno más en el Campeonato del Litoral. Tras la conclusión de la liguilla actualmente en disputa, la revelación de la nómina que estará afectada al nuevo ciclo.

