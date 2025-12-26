Victorica: «Un año espectacular para Plaza Rural»

El consorcio Plaza Rural culminó el año 2025 con un balance altamente positivo, tras concretar su remate número 314, alcanzando una colocación del 99,6% de la oferta, con subas en prácticamente todas las categorías y una demanda firme de principio a fin.

Así lo señaló Ignacio Victorica, director de la firma Victorica & Asociados y nuevo presidente de Plaza Rural, quien destacó que el cierre de año reflejó el buen momento del sector ganadero, acompañado por un clima favorable y mercados activos.

“El 2025 fue un año donde el clima acompañó muy bien y los mercados estuvieron muy activos. Cerramos el año con un rematazo, con prácticamente el 100% de colocación y subas en casi todas las categorías respecto al remate anterior”, expresó.

Agilidad y firmeza en la demanda

El presidente del consorcio remarcó la dinámica del remate, especialmente durante la primera jornada dedicada a los machos, vaca de invernada y piezas de cría. “Estuvimos adelantados prácticamente todo el día y logramos el 100% de colocación. Cuando la oferta y la demanda se encuentran, el mercado fluye de esta manera”, señaló.

En cuanto al rol de las pantallas como referencia del mercado, Victorica aclaró que si bien marcan tendencias, no siempre reflejan de forma directa los valores del negocio particular. “Las pantallas cuentan con herramientas financieras que no siempre están presentes en los negocios directos, por eso la relación no es exactamente lineal”, explicó.

Un año de récords para Plaza Rural

Al realizar un balance general, Victorica calificó al 2025 como “espectacular de principio a fin”. Indicó que los valores se mantuvieron firmes durante casi todo el año y que, incluso, se superaron marcas históricas alcanzadas en 2024.

“Este año Plaza Rural superó precios récord en seis o siete categorías respecto al 2024, que ya había sido un año excepcional”, afirmó.

Otro de los aspectos destacados fue el vínculo estratégico con el Banco República, socio fundamental del consorcio. Victorica subrayó que las herramientas financieras continúan siendo un diferencial clave para el productor.

“Los clientes con crédito en el BROU acceden a 180 días libres en todas las categorías de vientres, lo que sin dudas contribuye a mejorar los valores y hacer más atractivo el negocio”, sostuvo.

Mercado del gordo y situación climática

Consultado sobre la coyuntura del ganado gordo, Victorica indicó que el mercado se encuentra en un proceso de búsqueda de equilibrio. “Hay una puja entre la oferta y la demanda y todavía no está del todo claro el panorama. No hay una gran oferta de ganado gordo y entendemos que la faena puede bajar”, explicó.

En cuanto al clima, destacó especialmente la situación del norte del país. “Desde el norte del Río Negro hacia arriba las lluvias han sido muy buenas en los últimos meses, lo que permitió generar mucho pasto y llegar al verano con tranquilidad”, señaló. Para el sur, reconoció una situación más despareja, aunque en general favorable, con algunas zonas del sudeste que actualmente necesitan más agua.

